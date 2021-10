La Vero Volley Monza ospita la Reale Mutua Fenera Chieri all’Arena

Prima casalinga della stagione per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari, impegnata, dopodomani, domenic a 17 ottobre, alle ore 17.00 (diretta Volleyballworld.tv), all’Arena di Monza, contro la Reale Mutua Fenera Chieri, per la seconda giornata di andata della regular season 2021-2022 della Serie A1 femminile.

Reduci dallo stop rimediato sabato scorso a Busto Arsizio, in rimonta per 3-1 contro la Unet E-Work, le rosablù vogliono prontamente riscattarsi e portare a casa i primi tre punti dell’annata sportiva davanti al proprio pubblico. Correlazione muro-difesa ed un servizio efficace erano state le armi utilizzate da Danesi e compagne in avvio di match contro le bustocche, poi gradualmente venute meno durante la partita.

Anche il carattere è stata una qualità sfoggiata dalle monzesi nella prima giornata, con una grande rimonta nel quarto set sfumata solo nelle battute finali. La Vero Volley Monza in sintesi non è riuscita ad esprimere il suo lato migliore con continuità, cosa che punterà a fare già dalla sfida contro le piemontesi dopo una lunga ed intensa settimana di allenamento.

Per Chieri l’approccio al match di domenica è invece differente. La squadra di Bregoli arriva in Brianza con buone sensazioni e tre punti pesanti conquistati in casa contro Perugia. Oltre alle bordate della francese Cazaute e dell’americana Frantti, la Reale Mutua Fenera ha potuto contare su un muro efficace (4 a testa di Cazaute e Alhassan): vero e proprio marchio di fabbrica delle chieresi dalla passata stagione.

Precedenti 10, 8 in Serie A1 e 2 in Serie A2 (7 successi Monza, 3 successi Chieri) Ultimo scontro: Saugella Monza – Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (gara 3 quarti di finale Play Off Scudetto Serie A1 femminile 2020-2021) – 4 aprile 2021 – Arena di Monza. Curiosità Mazzaro, cresciuta nelle giovanili di Monza, ha conquistato con le rosablù la promozione nella massima serie (2015-2016).

Le due squadre si sono incontrate cinque volte in stagione regolare e tre nei Play Off. Chieri non ha mai espugnato il campo brianzolo, andandoci vicino la passata stagione quando le lombarde vinsero alla fine 3-2. Le dichiarazioni pre-partita Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): “Finalmente giochiamo la prima gara in casa con il nostro pubblico. Veniamo da una brutta sconfitta, quindi il gruppo ha grande voglia di rivalsa. Affrontiamo una squadra che la passata stagione ci ha sempre messo in difficoltà, ma quest’anno dobbiamo rialzare subito la testa e cercheremo di fare il massimo. La settimana di lavoro è andata abbastanza bene: abbiamo cercato di riprendere fiducia su alcuni aspetti che sono mancati. L’approccio a Busto Arsizio è stato ottimale: ci siamo persi a gara in corso sulla continuità. Stiamo puntando a crescere sulla battuta, tema principale della sconfitta, e da questo punto di vista le ragazze hanno lavorato molto bene”. SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022 2a giornata di andata Sabato 16 ottobre 2021, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD | Volleyballworld.tv)

Savino Del Bene Scandicci – Volley Bergamo 1991 Sabato 17 ottobre 2021, ore 17.00 (diretta Volleyballworld.tv)

Igor Gorgonzola Novara – VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore

VERO VOLLEY MONZA – Reale Mutua Fenera Chieri

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Il Bisonte Firenze

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia – Unet E-Work Busto Arsizio Domenica 18 ottobre 2021, ore 20.30 (diretta Sky Sport Arena | Volleyballworld.tv)

Delta Despar Trentino – Bosca San Bernardo Cuneo La Classifica Igor Gorgonzola Novara 3; Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 3; Acqua & Sapone Roma Volley Club 3; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 3; Reale Mutua Fenera Chieri 3; Delta Despar Trentino 3; Unet E-Work Busto Arsizio 3; Vero Volley Monza 0; Volley Bergamo 1991 0; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0; Savino Del Bene Scandicci 0; Bosca S.Bernardo Cuneo 0; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 0; Il Bisonte Firenze 0. Il prossimo turno 3a giornata di andata Mercoledì 20 ottobre 2021, ore 19.30 (diretta Volleyballworld.tv)

Acqua & Sapone Roma Volley Club – VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia – Reale Mutua Fenera Chieri Mercoledì 20 ottobre 2021, ore 20.30 (diretta Volleyballworld.tv)

Il Bisonte Firenze – Delta Despar Trentino

Bosca San Bernardo Cuneo – Savino Del Bene Scandicci

Volley Bergamo 1991 – VERO VOLLEY MONZA Mercoledì 20 ottobre 2021, ore 20.45 (diretta Sky Sport Arena)

Unet E-Work Busto Arsizio – Bartoccini Fortinfissi Perugia Giovedì 21 ottobre 2021, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Igor Gorgonzola Novara

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter