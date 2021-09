U.S. Biassono, weekend impegnativo per Allievi e Juniores

Inizia oggi, sabato 4 settembre, una due giorni impegnativa per corridori e staff di U.S. Biassono. Questo pomeriggio Guercilena, Chierichetti e Colombo si cimenteranno nei 4 chilometri della cronoscalata da Ornavasso al Santuario della Madonna del Boden, in provincia di Verbania.

Domani, domenica 5 settembre, gli Juniores della formazione brianzola pedaleranno sulle strade lodigiane del ‘Memorial Livraghi’ che si terrà a Casalpusterlengo e impegnerà gli atleti in più giri di un circuito locale che toccherà anche Somaglia e San Martino Pizzolano. La partenza è prevista alle 9.00 da Piazza del Popolo e saranno 121 i chilometri da percorrere.

Gli Allievi saranno invece di scena a Bareggio nella undicesima edizione del ‘Memorial Tagliabue’ che si correrà sulla distanza di 75 chilometri tra Bareggio, Sedriano, Arluno, Pregnana, Cornaredo e Bareggio. Partenza in programma alle 9.00

Correrà domenica pomeriggio ad Agliana in provincia di Pistoia Leonardo Vesco, convocato con la rappresentativa regionale della Lombardia per affrontare la prestigiosa Coppa Dino Diddi, impegnativa competizione di 95 chilometri che scatterà alle 14.30 e vedrà i migliori atleti italiani lottare per la vittoria.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter