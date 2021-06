Bosco delle Querce, fine settimana molto intenso a Solaro

Fine settimana molto intenso per gli arcieri Bosco delle Querce che, a Solaro, hanno gareggiato sia sabato che domenica sotto condizioni meteo imprevedibili.

Nel caldo afoso di sabato 19 si sono svolte le 36 frecce di qualifica seguite dagli scontri individuali. La classifica finale della gara vede negli junior maschili Luca Bergamo al nono posto, nei femminili Beatrice Prandini al primo, Camilla Bergna al terzo e Chiara Pavone al quarto, medaglia d’oro a squadre per le tre atlete. Nella classe ragazze femminile grandissima prestazione di Sabrina Sala, che vince con il notevole record personale di 335 punti; migliorano i propri personali anche Greta Ormenese, 3°, e Michela Parinetti, 4°. Per le tre ragazze arriva anche l’oro di squadra.

Dopo la gara cominciano gli scontri e la società di Seveso riesce a portare a casa altre medaglie: Beatrice vince l’oro negli assoluti femminili a 70 metri, Sabrina l’oro e Michela il bronzo negli assoluti ragazze.

Domenica 20 al mattino tocca ai rappresentanti della categoria arco nudo gareggiare. Nella classe senior maschile Dimitri Casacci si piazza al sesto posto, Roberto Crippa all’undicesimo e Andrea Bai al dodicesimo; conquistano la medaglia di bronzo a squadre.

Nel pomeriggio debuttano nelle gare agonistiche le piccole atlete della classe giovanissimi femminile, che subito vivono la difficile esperienza di gareggiare con il temporale. Infatti, la gara viene interrotta a causa dei fulmini e delle raffiche di vento che mettono a dura prova le strutture dei gazebo. Ma le giovani arciere portano a compimento la loro missione con grande determinazione e, soprattutto, con grande energia. Chiara Nicolì riesce a salire sul podio conquistando il bronzo, Alyssa Bai è quarta ed Elisabetta Brunello quinta. Per loro arriva anche l’emozione di vincere l’oro a squadre, così come per le tre veterane della classe senior.

Nella classifica individuale Tanya Giada Giaccheri, Gaia Rota e Chiara Pavone conquistano l’intero podio senior e le tre medaglie a disposizione. Nel maschile Mark Mikhaylovsky è 10°.

Ottimi i risultati anche per gli altri arcieri biancoblu: Luca Bergamo prende la medaglia di bronzo, Beatrice Prandini quella d’oro e Camilla Bergna d’argento.

Come sempre la società si è distinta oltre che per i risultati, per la solidarietà e la collaborazione tra ragazzi, tecnici e genitori.

Domenica 27 i tre rappresentanti del Bosco delle Querce, Spinelli, Sioli e Bai, impegnati sabato 19 nel raduno di preparazione, con le maglie della regione Lombardia prenderanno parte alla finale del Trofeo Pinocchio ad Abano Terme.