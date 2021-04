Meteo: nuove piogge e temporali in arrivo tra oggi e venerdì

Nella giornata di oggi, infatti, un piccolo nucleo di aria fresca e instabile in avvicinamento dalla Francia sarà all’origine di qualche pioggia su parte delle regioni settentrionali, mentre su quelle del Centro-Sud la giornata trascorrerà con condizioni di tempo prevalentemente stabile. Sui mari ad ovest della penisola assisteremo nel frattempo ad un rinforzo dei venti di Scirocco ed al graduale sviluppo di una perturbazione a carattere di fronte caldo che interesserà la Sardegna. Questo sistema nuvoloso si sposterà giovedì sopra le regioni centro meridionali dove determinerà piogge diffuse, più consistenti sul Lazio. Al Nord si osserverà qualche isolato episodio di instabilità solo sulle regioni orientali.

Per il fine settimana del 25 aprile- affermano i meteorologi di iconameteo.it – si dovrebbe profilare una fase più stabile per il rinforzo temporaneo dell’alta pressione. Sabato qualche residua precipitazione potrebbe però ancora interessare l’estremo Sud, soprattutto il settore ionico. All’inizio della prossima settimana, tra lunedì e mercoledì, l’Anticiclone Nord Africano potrebbe causare una fase di caldo anomalo al Sud e Isole con picchi addirittura di 30 gradi su Sicilia e Sardegna.

Accordo nella notte per la legge sul clima ue: taglio delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030. i dettagli

Emissioni: ci sono novità sull’impegno degli usa

La stagione degli uragani 2021 potrebbe essere più intensa del normale: le proiezioni

Previsione per le prossime ore

Nuvolosità variabile con ampie schiarite nella prima parte della giornata sulle regioni adriatiche e al Sud. Al mattino deboli precipitazioni sparse sul Piemonte, specie a ridosso dei rilievi, in Valle d’Aosta e sulla Liguria; in giornata piogge sparse sul nord della Sardegna, ancora qualche pioggia su Piemonte e Liguria; possibili rovesci e temporali isolati tra l’alta pianura veneta, il Trentino e l’alto Friuli; deboli precipitazioni isolate in Lombardia, principalmente su Alpi e Prealpi, sull’Emilia occidentale e nelle zone interne della Sicilia. Limite delle nevicate sopra 1600-1800 m. In tarda serata possibili piogge sul nord del Lazio e sulla bassa Toscana.

Temperature massime in lieve calo al Nordovest, in aumento al Centro Sud e nelle Isole. Venti meridionali in intensificazione con Scirocco moderato sul Tirreno, fino a forte la sera sui canali delle Isole.

Mari: molto mossi il Canale di Sicilia e di Sardegna, il settore sudovest del mar Tirreno; mossi mar ligure orientale e il basso Ionio.

Previsione per giovedì 22 aprile

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord-Ovest, a parte qualche addensamento sul Levante ligure e sull’est della Lombardia. Nuvoloso e a tratti instabile al Nord-Est, con rischio di locali e brevi piogge o temporali, specie fra Emilia e Venezie, in miglioramento alla sera. Cielo molto nuvoloso o coperto al Centro-Sud, ma con tendenza a qualche schiarita in giornata sulla Toscana. Possibili piogge anche sotto forma di rovesci su Lazio, interno dell’Abruzzo e del Molise e in Campania; possibili temporali nell’interno della Sardegna; nelle altre regioni centro-meridionali precipitazioni in forma più isolata e intermittente.

Temperature minime in rialzo quasi ovunque; massime pomeridiane in leggero aumento al Nord-Ovest e in Sardegna, in lieve calo al Centrosud.

Venti di Scirocco fino a moderati o tesi al Sud e sul Tirreno.

Mari: molto mossi intorno alle Isole; in prevalenza poco mossi il Ligure e l’alto Adriatico, localmente mossi gli altri mari.

Previsione per venerdì 23 aprile

Prevalenza di bel tempo al Nord e in Toscana, con pochi annuvolamenti sparsi. Nuvolosità più compatta nel resto del Paese, con piogge sparse anche sotto forma di rovesci su Abruzzo, Molise, al Sud e sulle Isole. Possibili temporali in Sardegna, Campania, Basilicata e Sicilia tirrenica.

Temperature massime in leggero rialzo al Centro-Nord: valori in generale compresi fra 15 e 20 gradi, con possibili punte anche leggermente oltre sulla Sicilia.

Venti moderati o tesi di Scirocco sullo Ionio, deboli o localmente moderati nord-orientali altrove.

Mari: molto mossi basso Ionio e Canale di Sicilia; mossi alto Ionio, Tirreno occidentale e Canale di Sardegna; poco mossi o localmente mossi gli altri bacini.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter