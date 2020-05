A Monza e Brianza 5.421 contagi. Ecco l’aggiornamento dei sindaci

La provincia di Monza e Brianza, dall’inizio del contagio, conta 5.421 pazienti positivi al Covid 19 (+12)

“I dati di ieri segnano un leggero incremento della percentuale tra i tamponi effettuati e i casi risultati positivi, ma indicano anche il raggiungimento di un traguardo davvero importante: in Lombardia siamo scesi sotto la simbolica cifra delle 200 terapie intensive. Il numero dei ricoveri in questi reparti è infatti di 199 casi. Aumentano anche i guariti, numeri da valutare sempre nel medio periodo con la raccomandazione di continuare a rispettare le regole per non vanificare l’eccezionale comportamento mantenuto fin qui”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati di sabato.

Per quanto riguarda il rispetto delle regole, in particolare del distanziamento sociale, il presidente lombardo, Attilio Fontana, ha dichiarato: “Come ho più volte ribadito, Regione Lombardia è pronta a intervenire, anche con nuove restrizioni, per evitare che tutto il lavoro svolto fin qui grazie alla buona volontà della maggioranza dei cittadini, venga vanificato da alcuni incoscienti. Dopo aver visto nelle ultime ore le foto, i video e le notizie riguardanti assembramenti e movida in diversi comuni lombardi – prosegue Fontana – mi appello ai Prefetti e ai sindaci della nostra regione affinché usino, dove serve, il massimo del rigore, anche attraverso l’utilizzo della Polizia locale e delle forze dell’ordine e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, come la riduzione dell’orario di apertura e la chiusura”.

Ecco gli ultimi aggiornamenti forniti dai sindaci brianzoli (ricordiamo che non tutti i primi cittadini forniscono quotidianamente il resoconto dei dati).

MONZA

Ieri i contagi registrati in città sono stati +6.

LISSONE

15 nuovi contagi a Lissone, 253 i pazienti positivi totali. 150 i guariti. “Dobbiamo stare ancora molto attenti”. 2 nuovi decessi. 90 le persone in sorveglianza attiva.

MUGGIO’

Sono 53 i cittadini guariti che hanno quindi eseguito il doppio tampone risultato negativo, 29 le persone che risultano ancora positive al Covid19, 33 i muggioresi in sorveglianza attiva, i decessi restano 24.

LESMO

A Lesmo il numero attuale di casi COVID19 è di 39; il numero di decessi è 9; le sorveglianze attive sono 11.

SEREGNO

“I dati di oggi ci dicono che i nostri concittadini contagiati da inizio emergenza sono 253 (+1 su ieri). I decessi sono stabili a 37, i guariti salgono a 135 (+4). Le persone in sorveglianza attiva, isolate al proprio domicilio, sono 68 (-5). I seregnesi attualmente positivi sono dunque 81 (-3)” questi gli ultimi aggiornamenti del sindaco Alberto Rossi.

COGLIATE

31 persone hanno contratto il Covid-19, di cui 8 ancora positivi. 10 i cittadini in sorveglianza attiva.

