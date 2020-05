Nessuno decesso segnalato nelle ultime 24 ore. Ecco i dati diffusi da Regione Lombardia

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Coronavirus la Lombardia non segnala nessun decesso nelle ultime 24 ore. “Per quanto riguarda la voce decessi, si specifica che i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi” questo è quanto comunica Regione Lombardia.

Si riduce anche il numero del nuovi casi: i casi totali di persone risultate positive al Covid sono 87.110, 285 in più rispetto a ieri.

Nella provincia di Monza e Brianza i pazienti positivi al Covid da inizio pandemia sono 5.439 (+18)

Il Presidente Attilio Fontana ha poi voluto fare una precisazione circa le immagini della movida in varie città della Lombardia, dove sono stati registrati numerosi assembramenti fuori dai locali in orari serali. “Uscire non è più un divieto, ma il distanziamento e l’uso della mascherina sono fondamentali – ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana – So bene che in realtà tantissimi giovani ed ex giovani si stanno comportando bene. La voglia di divertimento è tanta, ma rispettiamo le regole e pensiamo ai sacrifici a cui ancora sono costretti coloro che non possono andare a trovare i propri figli nipoti o parenti perché vivono in altre regioni. Se non ci riuscite ben vengano le misure restrittive dei sindaci ai quali ancora una volta chiedo rigore e fermezza, per punire non i gestori dei locali, già penalizzati dal lockdown, ma i clienti che dimostrano poco rispetto anche nei loro confronti. Muoviamoci con responsabilità”.

Ecco i dati della giornata di oggi, domenica 24 maggio

– i tamponi effettuati: 11.457

totale complessivo: 670.241

– attualmente positivi: 25.614 (-16)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 87.110 (+285)

– i nuovi casi positivi: 285 (2,5% rapporto con i tamponi giornalieri)

– i guariti/dimessi: +301

totale complessivo: 45.656

– in terapia intensiva: -2

totale complessivo: 197

– i ricoverati non in terapia intensiva: -9

totale complessivo: 4.017

– i decessi:

totale complessivo: 15.840* i flussi provenienti dalla rete

ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato

decessi

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

MI: 22.680 (+64) di cui 9.597 (+32) a Milano citta’

BG: 12.906 (+72)

BS: 14.476 (+59)

CO: 3.757 (+10)

CR: 6.391 (+8)

LC: 2.720 (+3)

LO: 3.403 (+3)

MN: 3.320 (+6)

MB: 5.439 (+18)

PV: 5.202 (+18)

SO: 1.416 (+2)

VA: 3.506 (+16)

e 1.894 in corso di verifica.

(ultimo aggiornamento ore 21)

