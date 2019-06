Saugella Monza ai nastri di partenza del Lega Volley Summer Tour 2019

Sta per partire il Lega Volley Summer Tour e la Saugella Monza è tra le partecipanti. Anche per l’edizione 2019, come già successo nel 2015, 2017 e 2018, il club del Consorzio Vero Volley si presenterà sulle sabbie del circuito itinerante del Sand Volley, organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport con l’intento di portare lo spettacolo della Serie A sulle più belle spiagge italiane.

Prima delle tre tappe della 26a edizione sarà Vasto, in Abruzzo, che nel weekend del 6-7 luglio, sulla Costa dei Trabocchi, metterà in palio la 21a Coppa Italia. Successivamente la carovana del Lega Volley Summer Tour si sposterà a Riccione, il 13-14 luglio, per la 15a Supercoppa Italiana, chiudendo la manifestazione, come da tradizione a Lignano Sabbiadoro, il 20-21 luglio, con lo Scudetto del 26° Campionato Italiano.

Per vincere uno dei tre trofei in palio, assenti dalla propria bacheca, la Saugella Monza dovrà cercare di avere la meglio sulle altre partecipanti: la VBC Apis Casalmaggiore, detentrice del tricolore e specialista del 4×4, la Unet E-Work Busto Arsizio, al debutto assoluto al tour estivo, la Agricola Zambelli Millenium Brescia, pari categoria nel campionato indoor, e le due formazioni di A2, Ice Play MT San Giovanni in Marignano e P2P Smilers Baronissi, estremamente combattive e pronte a stupire.

Il roster monzese della sabbia, guidato da Stefano Sassi, sarà composto da Diletta Sestini, Alma Frangipane, Sara Loda, Giulia Pascucci, Alessia Ghilardi, Alessia Fiesoli, Sofia Turlà, Serena Ortolani e Giulia Toti. Il secondo allenatore sarà Gastone Bettarini ed il team manager Andrea Antonini.

Insieme a Saugella, brand del Gruppo Mylan e title sponsor della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley, partner delle monzesi saranno Torneria Automatica Alfredo Colombo e IMC Group. Da oggi, 28 giugno, la squadra lombarda si allenerà al Fantini Club, struttura che per il terzo anno consecutivo ospiterà le sedute di lavoro della Saugella Monza.

Il Lega Volley Summer Tour si vivrà in spiaggia ma anche sui social network: su Facebook, Twitter, Instagram e Youtube tutte le notizie, i risultati, gli highlights, il backstage e le interviste con le atlete; sul sito di Lega e su Flickr le foto più belle della manifestazione. Una copertura totale per diffondere ovunque l’atmosfera di festa.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter