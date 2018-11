IN SPORT RANE ROSSE: nuovo progetto ed esordio vincente per Detti

La Stagione 2018-2019 di IN SPORT – Società Sportiva Dilettantistica riconosciuta CONI (www.insportsrl.it) con esperienza ultra-trentennale nel settore e più di 20 centri in 3 Regioni (Lombardia, Piemonte e Veneto), realtà riconosciuta ed affermata a livello nazionale nella gestione di impianti natatori e polifunzionali – si apre con la novità di un ambizioso progetto sportivo per la propria Sezione Agonistica IN SPORT RANE ROSSE.

Tale progetto prevende il consolidamento degli egregi risultati storicamente ottenuti nell’ambito del salvamento (sia livello nazionale che internazionale) ed una importante crescita nel settore del nuoto dove IN SPORT RANE ROSSE ha dato il benvenuto a diversi atleti di alto livello, tra i quali spicca Gabriele Detti, campione mondiale in carica degli 800 m. stile libero, medaglia di bronzo nei 400 m. stile libero e nei 1500 m. stile libero ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016.

Ringraziamenti d’obbligo al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito per il benestare al trasferimento dell’atleta ed alla Federazione Italiana Nuoto (FIN) per il supporto attraverso il Centro Federale di Ostia ed il Tecnico Stefano Morini.

Nel weekend 9-10-11 Novembre u.s. è andato in scena, presso la piscina coperta del complesso sportivo “Sciorba” di Genova, il Trofeo di nuoto internazionale “Nico Sapio”. Nel primo giorno arrivano subito medaglie per l’Agonistica IN SPORT RANE ROSSE e sono storiche perché le prime nella categoria “Assoluti”: Francesca Fangio vince nella specialità 200 m. rana, confermandosi campionessa italiana, mentre Sara Morotti compie la grande sorpresa di giornata aggiudicandosi i 50 m. rana mettendo a segno anche il primato del meeting con 30”53. Sempre nella prima giornata ottima la prova di Anna Pirovano che conquista due argenti nei 100 e 200 m. rana.

Nella seconda giornata scende in acqua anche Gabriele Detti: per lui subito una medaglia d’oro nei 400 m. stile libero con un ottimo 3’39”08 che vale la qualificazione per i Mondiali 2018 in vasca corta di Hangzhou in Cina (11 – 16 Dicembre) e che rappresenta il secondo tempo del 2018 nel ranking mondiale.

Nel proseguimento della giornata tante belle prove degli atleti IN SPORT RANE ROSSE che, però, arrivano solo a sfiorare il podio. L’esito della classifica generale Senior è un quarto posto assoluto.

In contemporanea, domenica 11 Novembre u.s., presso la piscina D. Samuele di Milano, la Squadra IN SPORT RANE ROSSE ha fatto il suo esordio stagionale anche nel nuoto per salvamento nel classico appuntamento del Trofeo “Rosa Camuna” per le categorie “Esordienti A”, “Ragazzi” e “Assoluti” con 11 squadre da tutto il Nord Italia al via.

IN SPORT RANE ROSSE non ha lasciato scampo dominando la scena e conquistando il primo posto in tutte e tre le categorie e nella classifica generale.

Si parte bene fin dalla mattina con gli “Esordienti A” che guadagnano molte medaglie, tra le quali spiccano l’oro di Aurora Volpi nel manichino pinne torpedo e il secondo posto di Davide Lee Song Min sempre nella stessa specialità. Buona la prestazione anche di Yuma Zaccardi che è salita sul gradino più alto del podio nella gara di trasporto manichino.

Nella categoria “Ragazzi” le “cuffie col graffio” hanno dominato le gare individuali di trasporto con Martina Malaspina e Mattia D’Ippolito che hanno messo la collo la medaglia d’oro. Ottime prestazioni dal percorso misto che ha visto un podio tutto IN SPORT RANE ROSSE formato da Edoardo Valtorta, Mattia d’Ippolito e Edoardo Primerano, in rigoroso ordine di arrivo. Spettacolo puro per le staffette che hanno conquistato l’oro in tutte le specialità: 4×25 manichino e 4×50 mista, sia per i maschi che per le femmine.

Dominio IN SPORT RANE ROSSE anche nella categoria “Assoluti”, nonostante alcuni big come Daniele Sanna siano rimasti a riposo in vista del Mondiale in programma in Australia. I “top player” c’erano e si sono fatti valere: Alice Marzella ha conquistato l’oro nel misto nel trasporto manichino, Valeria Cappelletti prima nel torpedo e nelle pinne e per ultimo, ma non meno importante, Gabriele Vestri ha conquistato il podio più alto nella specialità pinne.

