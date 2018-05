Villasanta, Synlab: cambio di sede per il punto prelievi

A partire dal prossimo 8 maggio, il punto prelievi Synlab di Villasanta cambierà sede, trasferendosi in Piazza Europa, 14. Una distanza minima, che porterà però a un significativo incremento dei servizi e del comfort del centro, grazie all’ampliamento degli spazi -la nuova sede ospiterà due sale prelievo-, alla possibilità per i pazienti di accedere ai prelievi anche a domicilio, a pap-test e tamponi su appuntamento e agli accertamenti diagnostici per commissione patenti.

La nuova sede, situata in Piazza Europa, 14, rispetterà i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 9:30 per esecuzione prelievi, dalle 10:00 alle 12:00 per ritiro referti (che possono essere anche consultati online). Come sempre, è possibile avvalersi della convenzione con il Sistema Sanitario Regionale (SSR Regione Lombardia) e con altri enti privati.

Per contattare il nuovo punto prelievi, si prega di scrivere un’email a villasanta.pp@synlab.it o di chiamare il numero 039 302366 dalle 10:00 alle 12:00.

www.cam-monza.com

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter