Covid, in Lombardia 140 i nuovi positivi. A Monza e Brianza + 13

Sono 140 i nuovi contagi da Covid-19 rilevati oggi, 3 luglio, in Lombardia, mentre le persone decedute sono 3. Lo riporta il bollettino diramato dal ministero della Salute. I tamponi effettuati sono 40.074 mentre il rapporto positivi/tamponi è pari allo 0,3%. Le persone ricoverate con sintomi sono 208 mentre in terapia intensiva, dove i ricoverati sono 45, non si registrano nuovi ingressi.

Nella provincia di Monza e Brianza sono 13 i nuovi positivi al Coronavirus.

