“Corro col guanto”, il plogging sbarca alla Reggia di Monza: i runners al Livingreen Book Fest

Sarà un giorno da non dimenticare quello di sabato 3 luglio per il team di “Corro col guanto”, i runners che da ormai qualche mese sono diventati famosi in Brianza per la pratica del plogging, l’attività sportiva inventata in Svezia che consiste nella raccolta dei rifiuti mentre si corre. Lo schema è sempre il medesimo: un guanto in lattice, la passione per la corsa e l’amore per l’ambiente con un motto che ormai ha fatto scuola a Monza e dintorni, “dove passiamo noi l’erba è più verde“.

Il prossimo 3 luglio in occasione del Livingreen Book Fest che si terrà alla Villa Reale di Monza nell’area delle Serre a partire dalle ore 10:30, ci saranno anche loro, con uno speciale gazebo per presentare a cittadini, curiosi, turisti e appassionati di corsa le loro attività. Un evento in grande, dopo i numerosi stop dovuti all’emergenza Covid.

Sarà con buone probabilità in quell’occasione che i runners sigleranno con il comune di Monza un patto di collaborazione, cioè un accordo condiviso tra cittadini singoli e/o associati con il Comune in cui sono scritti gli impegni che entrambe le parti si assumono rispetto alla cura dei beni comuni. “Abbiamo fatto richiesta e ci è arrivata la conferma – ci spiega Massimo, anima del progetto – adesso aspettiamo gli ultimi dettagli su data e ora per consolidare questa bella intesa”.

Il programma completo della giornata, con ospiti ed eventi, è disponibile alla pagina Facebook di Livingreen Book Fest.

Domenica tappa a Concorezzo di Corro col guanto

Intanto “Corro col guanto” non si fermerà neanche questo weekend: in programma c’è un’uscita a Concorezzo domenica 27 giugno. I corridori saranno presenti alla giornata ecologica con due gruppi informali: “Corro col guanto” e “Cammino col guanto”. Appuntamento in piazza del Comune alle 9.30.

