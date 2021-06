Assistenza digitale: dal 9 giugno lo sportello Alisei e Auser torna in presenza

Il mercoledì dalle 14 alle 17 nella sede di Auser di Arcore in via S. Apollinaire n.1, il giovedì dalle 10 alle 13 a Monza San Rocco in via Gabriele d’Annunzio n.35 e sempre il giovedì, ma dalle 14 alle 16, a Cesano Maderno, nella sede dell’associazione Diritti Insieme in via Riccione n.21, al Villaggio Snia.

A partire da mercoledì 9 giugno lo Sportello di Assistenza Digitale si fa anche in presenza, se necessario. Il servizio messo in campo dalle associazioni Alisei e Auser Insieme San Rocco, infatti, continua a essere attivo anche a distanza ai numeri di telefono dedicati. Ma dal 9 giugno, con le dovute precauzioni legate all’emergenza sanitaria, sarà disponibile anche in presenza.

UN SOSTEGNO ALL’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Si rafforza, dunque, lo spazio di assistenza dedicato a tutti coloro che hanno bisogno di un supporto per l’utilizzo delle nuove tecnologie. Lo Sportello di Assistenza Digitale è stato progettato per aiutare gli anziani, ma non solo, che faticano ad utilizzare il pc, lo smartphone o il tablet, ma hanno anche bisogno di supporto per utilizzare le risorse del web: utilizzo di applicazioni, comunicazioni con la Pubblica Amministrazione, alfabetizzazione digitale.

SERVIZIO GRATUITO

Lo Sportello di Auser e Alisei è gratuito: i giovani delle associazioni si stanno mettendo a disposizione di quanti hanno bisogno di orientamento e supporto per il raggiungimento di diritti e opportunità legati alla rete. Ma la tecnologia, si sa, è utile anche per rimanere in contatto con i propri familiari o con i propri conoscenti.

“Il divario digitale è un fattore di disparità sociale: chi non ha le competenze digitali o gli strumenti tecnologici per accedere alle risorse del web sconta svantaggi economici, sociali e culturali. La pandemia ha messo in luce anche questo fattore di disuguaglianza: durante il lockdown, infatti, c’era chi poteva comunicar, lavorare e studiare e chi era più solo”, denunciano i responsabili delle associazioni Alisei e Auser Insieme San Rocco, promotori dell’iniziativa. “Sulla base di quanto osservato nella fase più dura di questa emergenza sanitaria, abbiamo ritenuto importante sviluppare nuove progettualità capaci di rispondere a un bisogno emergente”, hanno aggiunto gli organizzatori. L’iniziativa è inserita nell’ambito del progetto “Integra” approvato e finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso regione Lombardia.



Sportelli di Assistenza Digitale in un dialogo intergenerazionale

ARCORE: il mercoledì dalle 14 alle 17 al 348 6244580

MONZA SAN ROCCO: il giovedì dalle 10:00 alle 13:00 al 348 6241551

CESANO MADERNO VILLAGGIO SNIA: il giovedì dalle 14:00 alle 16:00 al 345 2330317

