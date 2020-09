Ville Aperte 2020: a Concorezzo la visita guidata alla Chiesa di Sant’Eugenio

La Chiesa di S.Eugenio, la più antica delle chiese di Concorezzo, sarà une delle meraviglie brianzole che si potranno visitare durante l’edizione 2020 di Ville Aperte, la manifestazione promossa dalla Provincia di Monza e Brianza, che propone visite guidate alla scoperta dello “straordinario” e poco conosciuto patrimonio della Brianza. Datata 853 d.c. e restaurata diverse volte nel corso dei secoli, la primitiva costruzione della Chiesa di S.Eugenio era a una sola navata rettangolare. Ora l’edificio è a tre navate suddivise da 5 colonne per parte. Dietro l’altare c’è un affresco di epoca quattrocentesca con la Madonna in trono. Nella navata destra, un’altra immagine della Vergine con il Bambino, detta la Madonna dell’aiuto.

La visita guidata alla Chiesa è organizzata in collaborazione con l’Archivio Storico Città di Concorezzo e si svolgerà il giorno 27 settembre nei seguenti orari: 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 17.45. La visita è gratuita.

Domenica 4 ottobre lo spettacolo per i più piccoli

Nell’ambito della manifestazione e grazie alla presenza della società Brianzacque in qualità di sponsor, domenica 4 ottobre 2020, alle ore 16.30 presso l’auditorium di Villa Zoja sarà realizzato uno spettacolo per bambini dai 5 ai 10 anni dal titolo “Mocha Dick la grande balena bianca”. Per partecipare allo spettacolo è necessaria l’iscrizione presso la biblioteca comunale di Concorezzo al numero 039/62800203-204.

Le visite guidate e lo spettacolo per bambini saranno gestiti nell’osservanza delle vigenti norme per il contenimento della diffusione del COVID-19. Partecipare a Ville Aperte 2020 è facile: è sufficiente prenotare le visite guidate ed eventi via APP o sul sito web www.villeaperte.info a partire da giovedì 10 settembre 2020.

In apertura: Chiesa di S. Eugenio di Garnerone, Daniele (2012). Lo scatto è preso dal sito di Regione Lombardia.

