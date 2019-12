A Monza F.lli Mombelli presenta Il primo ibrido SUBARU FORESTER e- BOXER

Con l’avvento dell’ibrido e-BOXER, SUBARU disegna l’innovazione e la introduce al centro del proprio DNA rivoluzionando, ancora una volta, il mondo delle Sport Utility.

Per parlarne, incontriamo Massimiliano Tradigo, Responsabile marketing della concessionaria SUBARU – F.lli Mombelli.

Sig. Tradigo, avete da poco inaugurato il vostro nuovo showroom e SUBARU fa già parlare di sé…

“Si tratta in effetti, di un esordio eccellente nel campo dell’elettrificazione, perfettamente rappresentato dal claim – NO ORDINARY DRIVE – rappresentativo della filosofia ispiratrice del marchio”.

Che cosa distingue SUBARU da altri marchi automobilistici?

“In premessa, occorre precisare che SUBARU ha sempre scelto di costruire prodotti dichiaratamente non convenzionali, sviluppando un’ingegneria raffinata ed intelligente che, ad esempio, si traduce nello straordinario sistema di trazione integrale Symmetrical AWD, concepito per garantire sicurezza, durata e performance uniche nel mondo dell’AWD”.

“Queste note distintive, subito evidenti alla guida, rendono difficile il confronto diretto con altri marchi”.

Quali sono le novità dei nuovi modelli ibridi elettrici?

“Le irrinunciabili tecnologie SUBARU come il motore Boxer e la trazione integrale Symmetrical AWD che hanno reso FORESTER un benchmark assoluto nella sua categoria, oggi sono combinate con un sistema di motopropulsione ibrida che ne eredita prestazioni equilibrio ed efficienza”.

“Il posizionamento strategico dei componenti del sistema e-BOXER Subaru è studiato per mantenere la stabilità dell’intero veicolo: l’unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, mentre il posizionamento basso del Motore Boxer contribuisce a un centro di gravità ancora più bilanciato e a una migliore distribuzione del peso del veicolo. La tecnologia ibrida, in questo modo, si integra nell’architettura originale ottenendo il meglio dei due mondi. La soluzione ideale per ottenere una guida entusiasmante ed eco sostenibile .

“Grazie alla disposizione longitudinale delle sue componenti principali, l’auto esprime un eccellente bilanciamento laterale e precisione di guida mentre, il motore boxer a cilindri contapposti, per sua natura, contribuisce ad abbassarne il baricentro , offrendo una grande reattività”.

“Un handling straordinario che ispira fiducia e tranquillità psicologica in ogni condizione di guida”.

Ha esordito parlando di sicurezza al top…

“Oltre a questo, le tecnologie dedicate alla sicurezza attiva, passiva e preventiva, grazie allo sviluppo dello straordinario sistema “EyeSight”, sono in grado di offrire sorveglianza e protezione degli occupanti grazie alla capacità di intercettare qualsiasi evento anomalo che possa verificarsi tra l’auto e la strada ed attivare contromisure ad alto grado di efficacia.

Eccellente! Tutto “made in SUBARU”?

“Confermo. Il sistema è frutto della ricerca SUBARU sulla migliore efficacia e risposta dei dispositivi di “detection” ed impiega due telecamere stereo per catturare immagini a colori tridimensionali con una eccellente capacità di riconoscimento, simile a quella dell’occhio umano. Grazie alle immagini provenienti da entrambe le telecamere “EyeSight” riconosce forma, velocità e distanza di veicoli, moto, biciclette e pedoni*. Quando rileva un potenziale pericolo il sistema avverte il guidatore e, quando necessario, provvede autonomamente a frenare in modo da evitare incidenti”.

Connessione e infotainment?

La nuova Forester e-BOXER offre sistemi di informazione, intrattenimento, navigazione e audio che puoi gestire con un tocco delle dita o con il suono della voce oltre ai consueti dispositivi di mirroring android /apple car play. Inoltre al Driver Monitoring System (DMS), la nuova tecnologia di riconoscimento facciale, l’auto rileva segnali di fatica o distrazione sul volto del conducente e lo avvisa con segnali acustici e messaggi visivi.

Ci è venuta voglia di guidarla, cosa facciamo?

Ci incontriamo nel nostro showroom in V.le Campania, 34 a Monza per un test drive che svelerà le straordinarie doti di – NUOVA FORESTER

e-Boxer. Sarà peraltro l’occasione per conoscere le proposte esclusive ed entrare a far parte dell’avventuroso mondo SUBARU.

F.lli Mombelli Srl – Concessionaria ufficiale SUBARU

V.le Campania, 34

20900 Monza ( MB)

tel. 039.200.39.39

www.mombelli.auto

