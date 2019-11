Monza-Carrarese 2-2, Brocchi se la prende con la tribuna del Brianteo

Dopo la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia di serie C, il Monza non riesce a riscattarsi nemmeno in campionato. Contro la Carrarese, al Brianteo, finisce 2-2 con un Cristian Brocchi che, a fine partita, si è nuovamente arrabbiato con una parte dei tifosi in tribuna.

E dire che le cose per il Monza erano cominciate nei migliori di modi con quattro nitide palle gol costruite nei primi minuti. Biancorossi in vantaggio con il difensore Marconi, bravo a farsi trovare pronto in area di rigore dopo appena 2’su corner battuto da Lepore. L’inizio del Monza è arrembante, ma gli ospiti (seguiti in Lombardia da oltre 400 tifosi) trovano subito la rete del pari: da azione di corner il difensore Conson prima colpisce in maniera fortunosa il palo, poi fredda Lamanna. Monza che va completamente in bambola: Cardoselli (21′) ha tutto il tempo per entrare in area di rigore e per battere per la seconda volta l’ex estremo difensore dello Spezia. La reazione biancorossa è blanda, il doppio gol subito nel giro di meno di dieci minuti stordisce i ragazzi di Brocchi. Il primo tempo scorre via senza particolari sussulti, con Mattia Finotto che lascia sul campo un paio di ottime occasioni.

Nella ripresa Brighenti va vicino al gol del pari, ma il portiere ospite si oppone alla grande scatenando poi una rissa in campo che ha visto protagonista Bellusci e i giocatori avversari. Il Monza va vicino al pari con una punizione di Lepore deviata sulla traversa da Mezzoni. Il pareggio, strameritato, arriva al 69′ con capitan D’Errico che non si fa trovare impreparato con l’appuntamento del gol su cross di Armellino. E’ poi Marchi (84′) ad avere sul destro la chance per il 3-2, bravo anche in questa circostanza il portiere ospite Forti. E’ l’ultima occasione di una bella partita tra due squadre che hanno gioco e idee diverse: da una parte il Monza che vuole imporre il proprio gioco, dall’altra una Carrarese che, in contropiede, ha creato qualche problemino alla difesa dei brianzoli.

“Era l’unico modo che avevamo per impensierire la squadra più forte del campionato” le parole a fine gara di Silvio Baldini, tecnico della Carrarese. “Il Monza ha già vinto il campionato? Nel calcio non c’è mai nulla di scontato, è la squadra più forte, ma non si sa mai quello che può accadere in un campionato” le parole del tecnico dei canarini. Dall’altra parte Cristian Brocchi, si è detto comunque soddisfatto della prestazione dei suoi: “Abbiamo costruito tanto e siamo dispiaciuti per il risultato finale e per un paio di decisioni arbitrali un po’ dubbie (un gol non dato e un rigore per fallo di mano, ndr). Il pubblico? Ci vuole un ambiente meno critico e meno negativo, ma tanto sono sempre i soliti 10 della tribuna a criticarmi. Che continuino a farlo, io ho le spalle larghe. Stasera c’era anche il presidente Berlusconi e ci ha fatto tanti complimenti a fine partite” le parole del tecnico biancorosso. Il Monza tornerà in campo domenica prossima a Pistoia: dopo l’uscita della Coppa, D’Errico e compagni avranno una settimana di tempo per preparare la prossima trasferta in Toscana dove non ci sarà ancora il neoacquisto Gabriel Paletta: ‘Sarà pronto tra tre settimane’ ha dichiarato ieri sera Cristian Brocchi.

MONZA-CARRARESE 2-2 Marcatori: 2′ Marconi (M), 11 Conson (C), 19 Cardoselli (C), 69′ D’Errico (M) Monza (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Bellusci, Marconi Sampirisi; Armellino, Fossati, D’Errico; Iocolano; Brighenti (78′ Gliozzi), Finotto (69’Marchi). (Sommariva, Del Frate, Anastasio, Mosti, Palazzi, Negro, Rigoni, Franco). All. Brocchi Carrarese (4-3-3): Forte; Ciancio, Tedeschi, Conson, Mignanelli; Damiani, Cardoselli, Foresta ( 89’Agyei); Valente, Infantino(78′ Maccarone), Mezzoni (Pulidori, Rizzo, Baldan, Manneh, Agyei, Tavano, Calderini). All. Baldini. Arbitro: sig.Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Dell’Olio- Dentico) Note: serata fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori oltre 4mila di cui oltre 400 da Carrara. Ammoniti: Bellusci (M), Foresta (C), Fossati (M), Calderini (C), Conson (C). Recupero 1’+5′

Foto Alessio Morgese e Luca Rossini (Agenzia Emage)

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter