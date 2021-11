Covid19 crescono i contagi: all’ospedale di Vimercate 7 ricoverati in Rosa Bianca

Crescono i contagi in Lombardia e in Brianza, qua l’ultimo bollettino che riportava +1705 in regione +118 in provincia MB, e anche a Vimercate in corsia tornano i malati per Covid19. Dall’Asst Brianza fanno sapere che da ieri 19 novembre ci sono 7 ricoverati.

Il virus corre, ma per fortuna nel nosocomio di via Santi Cosma e Damiano al momento “nessuno dei degenti è ricoverato in terapia intensiva e nessuno necessità né di ossigeno né di casco cpap.” fanno sapere dalla direzione. L’ospedale però intanto alza la guardia e si prepara ad affrontare un’eventuale aumento dei casi: “E’ stata aperta un’area in Rosa Bianca con 10 posti letto destinati ai pazienti covid”.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter