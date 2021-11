Vero Volley Monza maschile attesa a Ravenna dalla Consar RCM per il turno infrasettimanale

Seconda trasferta stagionale nella SuperLega Credem Banca 2021-2022 per la Vero Volley Monza di Massimo Eccheli. Domani, mercoledì 3 novembre, alle ore 20.30 (diretta volleyballworld.tv), i rossoblù saranno sul mondoflex del Pala De Andrè di Ravenna per affrontare la Consar RCM Ravenna nel turno infrasettimanale della quarta giornata di andata della stagione regolare.

Vincenti contro Taranto 3-0 domenica sera in Brianza, Beretta e compagni vanno a caccia della prima vittoria esterna dell’annata sportiva in regular season dopo la sconfitta rimediata al quinto set contro Milano. Per farlo, i monzesi dovranno ripartire dalla correlazione muro-difesa espressa contro i pugliesi, che gli è valsa la miglior performance della terza giornata con 14 muri vincenti, la precisa ricezione (36,5 % di positiva, anche questo miglior dato della lega nel weekend appena passato) e da una solidità di squadra determinante per la conquista del sorriso finale.

Ravenna, però, avrà grande motivazioni, dato che rincorre il primo hurrà della stagione. I romagnoli, sconfitti nell’ultimo confronto da Padova al quinto set e prima ancora da Taranto e Piacenza, rispettivamente 3-0 e 3-1, vogliono dare una svolta positiva al loro cammino, iniziato in salita non solo a livello di risultati ma anche per l’infortunio del palleggiatore Peslac.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

Massimo Eccheli (allenatore Vero Volley Monza): “A Ravenna ci aspetta una partita complicata. La squadra ravennate gioca una pallavolo di grande intensità e grinta e non regala nulla a nessuno almeno per quello che ha dimostrato finora. Dovremo essere concentrati e maturi per giocare al massimo delle nostre possibilità. Contro Taranto mi è piaciuta la continuità che abbiamo avuto dal punto di vista tecnico, la capacità di reagire nei momenti che contavano e soprattutto il piacere che ha avuto la squadra nel giocare insieme. Ho visto un gruppo che si è divertito in campo: un aspetto che mi dà grande soddisfazione”.

IL PROSSIMO TURNO

5ª giornata andata

Sabato 6 novembre, ore 18.00

Top Volley Cisterna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Domenica 7 novembre, ore 15.30

Verona Volley – Gioiella Prisma Taranto

Allianz Milano – Cucine Lube CivitanovaOre 18.00

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino (iretta RAI Sport)

VERO VOLLEY MONZA – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Ore 20.30

Consar RCM Ravenna – Leo Shoes PerkinElmer Modena

Riposa: Kioene Padova

