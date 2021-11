Mercoledì in campo per la Vero Volley Monza: all’Arena arriva Padova

La Vero Volley Monza di Massimo Eccheli torna all’Arena di Monza (acquista il biglietto QUI) dove domani, mercoledì 24 novembre, alle ore 20.30 (diretta volleyballworld.tv), incontrerà la Kioene Padova per il turno infrasettimanale dell’ottava giornata di andata della regular season della SuperLega Credem Banca 2021-2022.

Tornato il sorriso, con la vittoria di Cisterna al fotofinish del quinto parziale, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley vuole dare continuità alla striscia positiva di risultati provando a confermarsi contro Padova. Per farlo Monza dovrà ripartire dalla superlativa performance al servizio espressa nel Lazio (13 battute vincenti, miglior dato di giornata, agevolate da uno scatenato Dzavoronok, 6 personali) e la solida correlazione muro-difesa fatta registrare in questo avvio di stagione.

Ai lombardi servirà anche una maggiore continuità in fase offensiva, venuta a mancare in alcuni frangenti di match sia contro Trento che contro Cisterna, complici i diversi errori commessi. Vincere aiuta a vincere e Beretta e compagni sanno benissimo che un altro centro non solo sarebbe importante per tenere il passo delle big (Civitanova è prima a meno 7 punti ma con una gara in più) ma anche e soprattutto per mantenere alto il morale per la trasferta di sabato sera a Vibo Valentia contro la Tonno Callipo Calabria.

La Kioene Padova sarà però un avversario ostico da affrontare. La squadra di Cuttini, sesta in classifica e con un bilancio finora di 4 vittorie e solo 2 sconfitte, ha infatti superato formazioni ben organizzate come Piacenza e Trento al quinto set. A stoppare Volpato e compagni sono state invece Taranto, 3-0 in Puglia, e Civitanova, 3-0 in Veneto.

Le dichiarazioni pre partita

Massimo Eccheli (allenatore Vero Volley Monza): “C’è tanta voglia di dare continuità al buon momento. Padova arriva da una grande vittoria contro Piacenza, quindi sarà motivata a confermarsi. Per tutti noi sarà un’altra sfida da tutta da vivere, contro una squadra compatta, arcigna, reattiva. Hanno delle individualità di tutto rispetto, giocatori importanti: sono una formazione che può vincere contro chiunque. Non ci aspettiamo niente di diverso che una partita difficilissima”.

