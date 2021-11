Vaccini anti Covid, a Monza e Vimercate in arrivo 28.400 dosi di Moderna

Arriveranno a destinazione lunedì 22 novembre, i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna presso l’Ospedale San Gerardo di Monza e l’Ospedale di Vimercate di 28.400 dosi del vaccino Moderna.

Nella mattinata di lunedì alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini a Piacenza e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale presso le strutture sanitarie di Monza e Brianza.

In totale il Corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà lunedì in Lombardia 337.400 dosi di vaccini Moderna.

Coinvolte nella fornitura anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto per un totale complessivo di 1.833.400 dosi.

