Usmate Velate: il parcheggio della stazione, più sicuro con le telecamere, torna a pagamento

Ritorna la sosta a pagamento nel parcheggio interscambio RFI di via Friuli, a partire da mercoledì 1 dicembre 2021. Una novità a cui si affianca un importante lavoro voluto dal Comune di Usmate Velate, che in questi mesi ha provveduto a rendere più tecnologica l’area di ingresso e di uscita dei veicoli, posizionando al contempo le telecamere di videosorveglianza per aumentare il livello di sicurezza anche negli orari mattutini e serali.

Nel periodo di pandemia, l’Amministrazione Comunale di Usmate Velate – di concerto con quella di Carnate – aveva scelto di favorire studenti, lavoratori e pendolari dando l’opportunità di lasciare liberamente i mezzi senza richiedere alcun pagamento.

Dal mese di dicembre, come avveniva in passato, l’accesso al parcheggio di via Friuli sarà invece riservato ai soli abbonati a Trenitalia, con apposita tessera da acquistare e ricaricare presso l’Agenzia Cereda Viaggi, situata in via Roma n. 19 nel Comune di Carnate – tel: 039 673186 (l’agenzia nel periodo invernale è aperta nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 15,30 alle 18,30 – sabato chiuso).

Il rilascio della tessera, per ogni singolo veicolo, prevede il pagamento di una cauzione di 6 euro, rimborsabili se non si intende più usufruire del servizio. La tessera settimanale ha un costo di 9 euro, quella mensile di 27 euro.

Investimento da 20mila euro

“L’investimento dell’Amministrazione Comunale è stato di circa 20mila euro, somma che ha permesso di rendere ancora più sicura e innovativa l’area di sosta capace di ospitare oltre 180 mezzi, dando l’opportunità di un posteggio comodo e vicino alla stazione per chi fruisce del mezzo su rotaia – afferma Pasquale De Sena, assessore con delega alla Viabilità – Abbiamo anche previsto la possibilità di recuperare la spesa per la sosta che aveva riguardato periodi in cui l’area era invece fruibile gratuitamente. In questo modo, tutti i fruitori dell’area saranno tutelati e non vedranno perso il loro credito spettante”.

Il parcheggio di Via Friuli è un parcheggio di interscambio, realizzato nel 2009, in collaborazione tra Comune di Usmate Velate, Comune di Carnate, Provincia di Milano e RFI, destinato esclusivamente ai pendolari possessori di abbonamenti ferroviari. I comuni hanno messo a disposizione gratuitamente l’area, di elevato valore commerciale, il cui 90% ricade sul territorio di Usmate Velate.

Quest’area, fruita nella maggior parte dei casi da non residenti del Comune di Usmate Velate, è l’unica a pagamento su tutto il territorio del Comune.

