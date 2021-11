Arrestato “pusher ciclista”, beccato in via Rosmini con cocaina e soldi

Un arresto per spaccio di cocaina in via Rosmini. Lo hanno portato a termine gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Tattica della Polizia Locale di Monza mercoledì pomeriggio.

L’arresto . Intorno alle cinque del pomeriggio una pattuglia del «Nost», nel corso dei normali controlli finalizzati al contrasto dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, in via Rosmini ha fermato un uomo già noto per precedenti legati allo spaccio. Il ragazzo, di origine nordafricana, era a bordo di una bicicletta ed era stato notato dagli agenti avvicinarsi a un veicolo fermo. Dopo aver fatto lo «scambio» con il conducente è stato fermato dagli operatori del «Nost», mentre l’uomo a bordo dell’auto riusciva a scappare. Il pusher è stato trovato in possesso di diverse singole dosi di cocaina e di denaro proveniente dall’attività di spaccio. Arrestato, è stato condotto presso la camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale di via Marsala.

Divieto di dimora in Lombardia . Giovedì mattina, durante l’udienza di convalida, è stato confermato l’arresto dell’uomo con rinvio al 20 gennaio dell’udienza dibattimentale. In attesa del dibattimento il Giudice ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.