Pedemontana è davvero “green” come chiedeva la BEI? Il senatore Corbetta interroga il Ministero

Pedemontana è davvero “green” come chiedeva la BEI? A porre la domanda è il senatore brianzolo del Movimento 5 Stelle, Gianmarco Corbetta che, sulla questione, ha acceso un faro presentando un’interrogazione al Ministro della transizione ecologica e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. A porre la domanda è il senatore brianzolo del Movimento 5 Stelle,che, sulla questione, ha acceso un faro presentandoal Ministro della transizione ecologica e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

“Da anni le associazioni ambientaliste denunciano come non ci sia nulla di sostenibile nel progetto e lo sappiamo bene noi del MoVimento 5 Stelle che da sempre ci battiamo per salvare dalla furia asfaltatrice di Regione Lombardia gli ultimi spazi verdi rimasti lungo il tracciato brianzolo della Pedemontana. Eppure la realizzazione delle tratte B2 e C è stata sbloccata proprio grazie all’intervento del Ministero della Transizione Ecologica che, commettendo un gravissimo errore, ha assicurato la “sostenibilità ambientale” dell’opera, rendendo possibile un finanziamento di 550 milioni di euro da parte della Banca Europea degli Investimenti (BEI)”.

Il finanziamento della BEI, infatti, è vincolato a due condizioni: il rispetto di criteri che considerano le ricadute ambientali dell’opera e, se le modifiche progettuali e i relativi impatti lo renderanno necessario, una nuova consultazione pubblica.

“Vogliamo sapere se sia confermata la subordinazione del finanziamento BEI al rispetto di criteri che considerano le ricadute ambientali e come i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano attivarsi per verificare il rispetto delle condizioni poste dalla BEI; laddove, a seguito delle modifiche progettuali, gli impatti dell’opera dovessero rendere necessaria un’ulteriore consultazione pubblica, come si intenda garantire lo svolgimento di tale passaggio” si legge nel testo a firma del sanatore.

