Vigili del fuoco e droni infrarossi per trovare il cervo del Parco di Monza

È stato impiegato anche un drone con termocamere per tentare di trovare il cervo che da una settimana vaga per il parco di Monza. Uno strumento in più, questa volta gestito dai Vigili del Fuoco, che va a sommarsi a quelli già impiegati da giorni per cercare l’animale.

Le Squadre del Comando di Monza, in collaborazione con il personale del nucleo Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto Regionale, sono stati impegnati stanotte nella ricerca dell’imponente animale selvatico. Sono stati effettuati diversi sorvoli utilizzando dei droni dotati di telecamere a infrarossi.

Il Consorzio di gestione Parco e Villa Reale, Regione Lombardia, il dipartimento veterinario di ATS Monza e Brianza e la Polizia Provinciale stanno lavorando anche per un potenziamento del sistema di videosorveglianza del parco con l’installazione di una decina di fototrappole, ossia dispositivi per l’osservazione degli animali nel loro habitat che si attivano di giorno o di notte all’avvicinarsi di animali, scattando fotografie con o senza flash e realizzando video che possono essere visionati in seguito.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter