A Sebastien Ogier la gara e il Mondiale Rally

Sebastien Ogier e Julien Ingrassia si sono aggiudicati il FORUM8 ACI Rally Monza portandosi a casa anche il FIA World Rally Championship e consegnando alla Toyota, portata in gara dal Gazoo Racing WRT, il titolo iridato costruttori. Per il campionissimo francese si tratta dell’ottava vittoria nel Mondiale in una vita sportiva straordinariamente ricca di successi e che, a 37 anni, sembra ancora in continua ascesa.

Bravo lui, bravo il compagno di squadra Elfyn Evans, in coppia con Scott Martin sempre su una Toyota Yaris WRC, l’unico che ad inizio della gara poteva ancora disturbare Ogier nella corsa al titolo. Per il britannico una gara generosa, che lo ha visto a tratti al comando, ma anche la presa nuovamente d’atto della superiorità del transalpino che qui, come lo scorso anno, lo ha alla fine preceduto in gara.

Toyota quindi al top e Hyundai ad inseguire qui in gara, come in quasi in tutto il campionato, e forse a riflettere su una stagione che ha nuovamente dimostrato le assolute qualità della Hyundai i20 Coupé WRC, ma che è stata anche contraddistinta da episodi sfortunati per Hyundai Shell Mobis WRT.

Il terzo, quarto e quinto posto a Monza ottenuti da Dani Sordo in coppia con Candido Carrera, Thierry Neuville, insieme a Martijn Wydaeghe, e da Oliver Solberg, navigato da Elliot Edmondson possono solamente migliorare il bilancio di una gara che ha però visto le vetture coreane rimanere sempre lontane dalle avversarie.

Per il team guidato dall’Ing. Andrea Adamo l’unica grande soddisfazione è arrivata dalla vittoria nella classifica della WRC 3 dal driver di ACI Team Italia Andrea Crugnola, affiancato da Pietro Ometto, fra l’altro decimo assoluto con la sua Hyundai I20 N e, davanti a tutti gli interpreti internazionali di questa serie iridata e dell’intera categoria Rally2.

Altro successo italiano con la scuderia reggiana Movisport che conquista il titolo riservato ai team in WRC2, anche grazie all’affermazione nella categoria del russo Nikolay Gryazin su Skoda Fabia Evo e al piazzamento di Enrico Brazzoli anche lui su Skoda Fabia Evo.

Il francese Yohan Rossel si aggiudica la vittoria del Campionato WRC 3 con la Citroen C3 Rally2. Nella seconda metà della top ten si sono quindi classificati, il finnico Teemu Sunninen con Mikko Markkula, Hyundai i20 il giapponese Takamoto Katsuta, insieme a Aaron Johnston, Toyota Yaris WRC, il britannico Gus Greensmith in coppia con Jona Andersson, Ford Fiesta WRC, Kalle Rovanperä con Jonne Halttunen, Toyota Yaris WRC.

Le quattro giornate iridate che si sono svolte nell’alta provincia di Bergamo e sul circuito dell’Autodromo Nazionale Monza, hanno nuovamente esaltato le qualità organizzativa di Automobile Club d’Italia e del suo braccio operativo ACI Sport, che sono riusciti a preparare un evento di straordinario valore tecnico. Questo in costante collaborazione con Sias, AC Milano e con il supporto della Regione Lombardia.

