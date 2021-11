Alta colonna di fumo e fiamme in viale Lombardia. Camper e auto a fuoco

Fiamme e una altissima colonna di fumo, in viale Lombardia, proprio in queste ore, stanno destando molta preoccupazione tra i residenti della zona. Diverse le segnalazioni sui più disparati gruppi social monzesi per comprendere la ragione di quella vistosa nuvola nera.

Le squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza sono intervenute poco fa per domare l’incendio di un camper proprio nella nota arteria cittadina. Sul posto sono state inviate tre autopompe e due autobotti dal Comando di via Mauri, dai distaccamenti di Desio, Lissone e Vimercate.

Le fiamme, nonostante il pronto intervento delle squadre hanno danneggiato anche 3 vetture posteggiate vicino al veicolo interessato dal rogo.

Le cause sono ora al vaglio degli inquirenti. L’intervento, iniziato poco dopo le otto, è ancora in corso.

