Monza, anche due giovani brianzoli premiati al contest “Lombardia 2030. Il futuro ha la tua voce”

Sono 13 le ragazze e i ragazzi lombardi vincitori con i loro video della seconda edizione del concorso ‘Lombardia 2030. Il futuro ha la tua voce’. Tra i premiati, anche due giovani brianzoli: Federico Sambruni di Lentate sul Seveso e Simone Giacobbe di Lissone.

“L’iniziativa – spiega Stefano Bolognini, assessore regionale a Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione – si è rivelata un vero successo. Abbiamo ricevuto filmati ad alto contenuto emozionale che confermano quanto le nuove generazioni desiderino e possano dare un contributo fondamentale alla crescita della nostra regione”.

IMPEGNO, PASSIONE E CREATIVITÀ

“Abbiamo ricevuto – ha rivelato l’assessore – molti video con immagini emozionali che testimoniano la volontà di coinvolgimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi nella costruzione del nostro futuro. Per questo faccio i miei complimenti ai vincitori e a tutti quelli che hanno partecipato al concorso per il loro impegno e per essersi messi in gioco con passione e creatività”.

PRIME VISIONI SUI CANALI SOCIAL DI REGIONE

“Voluta dalla Giunta – conclude Stefano Bolognini – per coinvolgere attivamente i giovani nella costruzione di una Lombardia ancora più inclusiva, particolarmente sensibile anche alle loro esigenze, quest’iniziativa verrà ripetuta anche in futuro. I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia che si terrà a Palazzo Lombardia. Intanto, i video più emozionali di quest’edizione saranno veicolati nelle prossime settimane sui canali ‘social’ di Regione Lombardia”.

IL FORMAT

a seconda edizione del concorso prevedeva l’invio di un video originale che descrivesse con gli occhi dei giovani le espressioni e le prospettive future per la Lombardia. Tre le categorie previste: 18-24 anni, 25-29 anni e 30-34 anni. Una quarta categoria speciale, la menzione ‘All you need is law’, è stata riservata ai video incentrati sulla tematica della Legge Regionale per i giovani, attualmente in fase di elaborazione. I 45.000 euro del montepremi sono stati suddivisi in premi di 5.000 euro per i primi classificati di ogni categoria, 4.000 per i secondi, 3.000 per i terzi e 2.000 per i quarti. I vincitori della menzione speciale si aggiudicano un assegno di 1.500 euro.

TUTTI I GIOVANI PREMIATI

Di seguito la graduatoria dei premiati con il comune e la provincia di residenza e il titolo dei video.

CATEGORIA 18-24 ANNI

Jacopo Graziano (Milano – MI) – Lombardia 2030;

Diego Valenzise (Milano – MI) – Il futuro è qui, ora;

Giacomo Casandrini (Paderno Dugnano – MI) – Una voce diversa, ma uguale;

Michela Zilioli (Casnigo – BG) – La nostra voce.

CATEGORIA 25-29 ANNI

ex-aequo. Lodovico Ronca (Pompiano – BS) – Lombardia 2030. Accendi il futuro;

ex-aequo. Carlotta Emma Bergamasco (Paderno Dugnano – MI) – Stereòtipo;

Simone Favalli (Castel Mella – BS) – Strade per il futuro;

Federico Sambruni (Lentate sul Seveso – MB) – #SaveFellaria;

Simone Giacobbe (Lissone – MB) – Il futuro ha la mia voce.

CATEGORIA 30-34 ANNI

Andrea Tonoli (Gandelino – BG) – Il futuro siete voi;

Giulia Muratori (Capriolo – BS) – Il futuro avrà anche la nostra voce.

MENZIONI SPECIALE: ‘ALL YOU NEED IS LAW’

Matilde Silvestri (Milano – MI) – Cara Lombardia;

Tommaso Olivieri (Milano – MI) – Il tuo domani inizia quando inizi a pensarlo.

