Monza, giardini di via Marche e Molise osservati speciali. Zonca (Pd): “Servono più controlli”

Maggiore pulizia e più controlli: il consigliere monzese del Pd, Pietro Zonca, accende i riflettori sui giardini di via Marche e Molise. E lo fa attraverso un’interrogazione presentata nel corso dell’ultima seduta del parlamentino cittadino, lo scorso lunedì.

BOTTIGLIE VUOTE E POZZETTI COLMI DI DETRITI

“Da indicazioni ricevute, oltre da una verifica personale, risulta che i giardini di via Marche a lato della scuola Munari, così come i giardini di via Molise si trovano in condizioni precarie. – spiega Zonca all’aula – La pulizia in entrambi le aree è molto carente, infatti, i viali interni sono coperti di foglie e non solo. Alcuni pozzetti sono colmi di detriti con difficoltà di scarico dell’acqua, in più punti sono presenti bottiglie di birra e di alcolici vuote”.

Ma non solo: “E’ presente una bici devastata e monopattini abbandonati, l’acqua della fontana non è funzionante” aggiunge il consigliere di opposizione.

ZONCA: “LOSCHI SOGGETTI, SPACCIANO?”

In via Molise la situazione descritta non sarebbe assai diversa. “Nella parte confinante con abitazioni private la recinzione presenta un un ampio passaggio. Inoltre, diversi cittadini che frequentano i giardini, mi hanno riferito di aver notato in orari diversi della giornata persone che, con movimenti strani e rapidi, lasciano intravedere forme di spaccio”.

Zonca, con la sua interregazione, auspica dunque la situazione descritta venga presto risolta in modo di permettere a cittadini, bambini e nonni di poter frequentare con tranquillità le aree dei giardini.

