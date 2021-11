Meteo Monza e Brianza: nel weekend torna il bel tempo

Una debole circolazione di bassa pressione rimane quasi stazionaria sul Mediterraneo centrale, determinando ancora condizioni di locale variabilità su alcuni settori della penisola e sulle isole; al Nord invece il suo influsso andrà attenuandosi già da oggi. La massa d’aria presente sul nostro Paese rimane mite e le temperature in generale sono superiori alle medie stagionali, specialmente al Nord e nei valori minimi.

Nella parte finale di questa settimana al Nord comincerà a farsi strada un campo di alta pressione centrata sulla Francia – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it -, che tra venerdì e sabato si estenderà gradualmente fino al Meridione. La conseguente stabilità potrebbe favorire nel fine settimana la formazione di nebbie anche dense sulla Valle Padana e sull’alto Adriatico.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Parziale miglioramento del tempo sulle regioni del Centro-Nord dove la giornata sarà ancora in prevalenza molto nuvolosa ma in generale con scarse piogge: da segnalare qualche breve episodio isolato sull’estremo Nordest, nelle Marche settentrionali, rovesci occasionali su Lazio e Molise. Al Sud e sulle isole maggiori cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con tempo ancora localmente instabile con rovesci e temporali soprattutto sui settori ionici della Calabria; qualche breve rovescio isolato anche nell’est della Sardegna, su Sicilia, Campania e nord della Puglia.

Temperature: massime in rialzo in Emilia e sulle regioni centrali, senza grandi variazioni altrove; i valori in generale saranno leggermente superiori alle medie stagionali.

Venti in prevalenza deboli. Locali rinforzi di Scirocco su mare Ionio e Canale d’Otranto.

Mari: poco mossi Ligure, medio a e alto Adriatico, Canale di Sardegna; in prevalenza mossi i restanti bacini.

PREVISIONI PER DOMANI, GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE

Schiarite sulle Alpi occidentali, le vicine aree pedemontane, sul Ponente ligure e, in giornata, anche sulle regioni centrali tirreniche, specie lungo le coste. Nel resto d’Italia prevarranno le nuvole, più compatte e insistenti lungo il versante adriatico, più irregolari altrove. Saranno possibili precipitazioni sparse e intermittenti sulle regioni centrali adriatiche, specie nelle Marche e al Sud, in particolare in Puglia; brevi rovesci isolati sul nord della Sicilia, in Campania e sulla Calabria. All’alba possibile presenza di nebbie o strati molto bassi sulla pianura padana occidentale.

Temperature senza variazioni significative, con valori in generale leggermente al di sopra della norma; in Toscana, Lazio, regioni meridionali e Isole punte massime fino a 18-20°C.

Venti deboli o localmente moderati settentrionali al Centro-Nord e in Sardegna, meridionali fra alto Ionio e basso Adriatico.

Mari: mossi o molto mossi medio-basso Adriatico, Ionio e mari intorno alle Isole; per lo più poco mossi i restanti bacini.

PREVISIONI PER VENERDÌ 19 NOVEMBRE

Tempo più stabile su tutte le regioni, in particolare al Centro-Nord e sulla Sardegna grazie al rinforzo dell’alta pressione. Saranno presenti al mattino nebbie o strati nuvolosi bassi fra Piemonte e Lombardia, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno. Al Sud e in Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso, ma in generale senza precipitazioni significative.

Temperature in leggero rialzo nel settore alpino, senza notevoli variazioni altrove; massime in generale nella norma o leggermente al di sopra, con punte di 18-20 gradi sulle regioni centrali tirreniche, al Sud e sulle Isole.

Venti settentrionali ancora a tratti moderati al Centro-Sud.

Mari: in prevalenza mossi medio-basso Adriatico, Ionio e mari intorno alle Isole; per lo più poco mossi gli altri bacini.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter