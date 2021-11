Incidenti sul lavoro, a Monza e Brianza 4.392 in sei mesi. Il grido dall’allarme dei sindacati

Nei primi sei mesi del 2021 sono 4.392 gli infortuni sul lavoro denuncianti all’Inail nella provincia di Monza e Brianza. Una cifra che lasciata attoniti se si pensa che, nello stesso periodo, lo scorso anni erano stati 4.208. L’incremento è stato di 184 episodi.

Due morti sul lavoro in meno di 24 ore

Incidenti che spesso, purtroppo, si rivelano anche mortali. Ultima la tragedia avvenuta ieri a Cesano Maderno dove un camionista ha perso la vita restando schiacciato dal carico del suo stesso mezzo. Una vita spezzata drammaticamente così come quella dell’operaio che, sempre ieri, dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere in piazza Massari, a Milano, è morto poco dopo all’ospedale Niguarda.

I sindacati: “Poche le imprese che rispettano integralmente le norme antinfortunistiche”

Due eventi che hanno, ancora una volta, destato grande preoccupazione nei sindacati: “In Lombardia si continua a morire di lavoro. In Lombardia, se si considerano anche gli infortuni in itinere (cioè verificatisi nel tragitto casa-lavoro e viceversa), la media di infortuni mensili tocca quota 8.300″ spiega Luigi Caputo, segretario generale Fit Cisl Monza Brianza Lecco. “Al tavolo delle trattative quasi sempre si è tutti d’accordo in tema di sicurezza. Poi, dal punto di vista operativo, la situazione è diversa. C’è il rischio che siano poche le imprese che rispettano integralmente le norme antinfortunistiche. E non è semplice individuare chi invece le elude. In tempi di crisi, oltretutto, diventa più facile risparmiare tagliando proprio sulle misure di sicurezza”.

Ponti (PD): “Di lavoro non si può e non si deve morire”

A far sentire la propria voce anche il mondo della politica: “Per gli incidenti sul lavoro è emergenza – dichiara il consigliere regionale del Pd, Gigi Ponti – La mia più sentita vicinanza ai familiari delle vittime e lancio un grido d’allarme che, di fronte a numeri in costante crescita, non può restare inascoltato. Governo e Regione, per le rispettive competenze, devono mettere in campo politiche atte a fermare quella che è ormai una strage. La Regione, deve tornare a investire nella prevenzione e nella tutela della salute e nei controlli. Non può continuare, come ha fatto negli ultimi anni, ha ridurle, arrivando a dimezzarle. Gli incidenti mortali vanno fermati ad ogni costo. Di lavoro non si può e non si deve morire”.

