Il FORUM8 ACI Rally Monza è FIA 2 Star

Il FORUM8 ACI Rally Monza è stato un grande successo non solo dal punto di vista sportivo e di pubblico. La gara, che ha assegnato l’ottavo titolo iridato di Campioni del Mondo di Rally alla storica coppia formata da Sébastien Ogier e Julien Ingrassia, è stata anche l’occasione per dimostrare come Automobile Club d’Italia, ACI Milano, Autodromo Nazionale Monza e Regione Lombardia siano attenti all’ambiente e alla salvaguardia del Parco che circonda lo storico Circuito brianzolo.

La Federazione Internazionale dell’Automobile ha infatti riconosciuto agli organizzatori dell’evento, dopo l’audit degli ispettori inviati dall’Ente, il prestigioso premio FIA 2 Star. Per la gara è la seconda certificazione ambientale dopo la ‘1 Star’ dell’edizione dello scorso anno.

La FIA ha evidenziato come le iniziative di sostenibilità ambientale messe in atto prima e durante la competizione rispettino pienamente le linee guida del FIA Environmental Accreditation Programme, pensate per mitigare l’impatto dell’organizzazione delle gare motoristiche.

Grazie a proposte concrete, come l’isola ecologica e la vasca per il lavaggio delle auto da rally installate ad hoc in Autodromo, la FIA ha sottolineato come il FORUM8 ACI Rally Monza si sia impegnato a ridurre l’impatto ambientale del round iridato e, con attività di compensazione, a limitare le emissioni di gas serra nell’atmosfera sulla base della misurazione della ‘carbon footprint’ generata durante la manifestazione.

Grande importanza è stata riconosciuta anche alle iniziative di comunicazione messe in campo da Autodromo Nazionale Monza e ACI Sport durante la scorsa settimana con post sui social media, aggiornamento costante del sito web, comunicati stampa e attività di PR per informare il pubblico delle buone pratiche a tutela dell’ambiente.

I progetti che hanno portato al riconoscimento FIA sono stati pianificati dagli ingegneri e dai ricercatori dell’Area Professionale Tecnica di Automobile Club d’Italia e realizzati dal team di lavoro di ACI Sport e Autodromo Nazionale Monza che si è occupato dell’organizzazione pratica del FORUM8 ACI Rally Monza.

