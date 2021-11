Cross per Tutti 2021: sono 2300 gli iscritti per la gara del decennale

Saranno più di 2300 gli atleti di ogni età che domenica 14 novembre festeggeranno correndo la 10° edizione del Cross per Tutti.

Questi i primi numeri che arrivano dopo la chiusura delle iscrizioni dell’11° “Cross Città di Paderno Dugnano“, tappa unica del Cross per Tutti 2021. Dopo un forzato stop di 20 mesi causa Covid, la macchina organizzativa del circuito di corse campestri più partecipato deve rimettersi subito in moto a pieno regime, per reggere a un’invasione sportiva di tali dimensioni.

“Il numero di iscritti ci stupisce sì, ma fino a un certo punto – dicono gli organizzatori – Sappiamo della gran voglia di correre che c’è, ora che stiamo tornando a fare sport con sempre meno limitazioni. Pur con tutte le difficoltà della ripresa, il Cross per Tutti non solo si attesta sulle basi delle passate edizioni, ma addirittura le supera, segno del grande apprezzamento di atleti e società per il nostro circuito”. Evidentemente la “fame” di cross non vuole aspettare un minuto di più.

Paderno Dugnano e i prati del Centro sportivo “Enrico Toti” (via Renato Serra) sono comunque abituati ai grandi numeri. Proprio qui, due anni fa, si raggiunse il record di tappa con 2011 atleti al via, impreziosita dalla vittoria dell’azzurra Nicole Reina. Ancora per la storia, Paderno Dugnano fu sede della prima tappa nella prima edizione del 2012. Era domenica 15 gennaio, con 88 società per 900 atleti partecipanti.

Le società organizzatrici (Euroatletica 2002, Atletica Cesano Maderno, Atletica Cinisello, GSA Brugherio, Par Canegrate, Atletica Team Brianza Lissone) già da giorni sono al lavoro per preparare tutti i pettorali.

Gli oltre 2300 iscritti rappresentano ben 124 società provenienti da tutta la Lombardia, ma non solo. Ci sono atleti dal Piemonte, Veneto, Trentino, Alto Adige e Toscana. Le società sono soprattutto milanesi (80), ma anche Como-Lecco (14) e Bergamo (9) sono ben rappresentate.

Sono attesi circa 400 atleti e atlete al via delle 4 gare del settore assoluto. Nella sfida femminile (4 km), al via la campionessa uscente Sara Gandolfi (Atletica Gisa), già vista in forma nella prova pre-Europei di Levico Terme dove è stata 6° tra le junior. La concorrenza potrebbe venire dalla bergamasca Viola Taietti e dalle milanesi Ilaria Brunati ed Emma Gatti.

Più incerta la gara Elite maschile (6 km). Attenzione al monzese Matteo Burburan, insieme ai milanesi Federico Castrovinci, Tommaso Grassi, Anwar Habboubi e Ibrahim Jammeh.

Oltre 1900 gli iscritti del settore giovanile, cuore pulsante del circuito che in questi 10 anni ha fatto correre e innamorare dell’atletica migliaia di piccoli. Le categorie Esordienti (nati 2010-2016) vedono 1300 iscrizioni, la categoria Ragazzi/e (2008-2009) circa 400, un paio di centinaia per Cadetti/e (2006-2007).

Seguendo il programma delle ultime edizioni del circuito, anche domenica a Paderno Dugnano si svolgeranno 22 gare, a partire dalle 9 del mattino. Il via con i Master uomini over 50 (6 km), poi l’Elite maschile (6 km) alle 9.40, prova femminile (4 km) alle 10.20, gara under 20/18 maschile (4 km) alle 10.50. Dalle 11.15 le gare del programma giovanile.

Data la straordinarietà e l’unicità della gara dell’edizione del decennale, verranno effettuate le premiazioni delle gare. Niente festa finale di fine circuito: podio in campo subito dopo l’arrivo per tutte le categorie del settore assoluto (dagli under 18 ai Master).

Un ringraziamento speciale per gli sponsor di questa gara speciale: Affari & Sport, Mizuno, Gr Group, Pro Action, Sport-org e Cosmonauts.

