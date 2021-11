Covid, in Lombardia terza dose di vaccino anche in metro e al supermercato?

Novità in vista per accelerare ulteriormente la somministrazione delle terze dosi del vaccino anti Covid. Dopo i grandi hub, ora la Lombardia strizza l’occhio alla possibilità di allestire dei centri vaccinali nella Grande Distribuzione Organizzata e, compatibilmente con la logistica, in alcune stazioni della metropolitana di Milano.

Ad annunciarlo Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale lombarda, che ha aggiunto: “Per questo nei prossimi giorni sarà pubblicata una manifestazione di interesse rivolta alle grandi catene e ai centri commerciali”.

Bertolaso è stato chiaro: “Con l’inizio della fase massiva delle terze dosi a partire dal primo dicembre ci prepariamo agli scenari più diversi. Siamo pronti a vaccinare anche 60/70.000 persone al giorno“.

I punti vaccinali già attivi resteranno aperti anche durante le festività natalizie e da qui l’invito un po’ scherzoso “a portare nei centri un panettone e a condividerne una fetta con tutto il personale che sarà impegnato anche nei giorni di Natale”.

Intanto da oggi, giovedì 18 novembre, i cittadini lombardi over 40 possono prenotare la terza dose di vaccinazione anti-Covid sul portale di Poste italiane. Dose booster che, ovviamente, potrà essere somministrata 180 giorni dopo la seconda.

