Maxi controlli in Brianza: il cane antidroga fiuta hashish e cocaina nei calzini di un 36enne

A Seregno, in un noto bar di Piazza Roma, già a fine agosto oggetto di controlli da parte delle Forze dell’Ordine, grazie al fondamentale contributo dell’unità cinofila, sono stati scoperti tra i vasi all’esterno dell’esercizio e sequestrati, a carico di ignoti, circa 21 grammi di marijuana, contenuti in due buste di cellophane.

Sempre nel medesimo esercizio, un 36enne marocchino, residente in provincia di Cosenza, celibe e nullafacente, (pregiudicato per reati contro il patrimonio, la persona e stupefacenti), dopo esser stato individuato dal cane, è stato perquisito e trovato in possesso una dose di hashish e una dose di cocaina, entrambe nascoste dentro i calzini che indossava. Il 36enne è stato segnalato all’autorità prefettizia (ex art. 75 del D.P.R. 309 del 1990).

Sono solo alcuni dei risultati ottenuti dai Carabinieri della compagnia di Seregno, nel corso dei maxi controlli effettuati nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, nei 16 Comuni di competenza. Obiettivo: contenere la mala movida, con particolare attenzione all’abuso di sostanze alcoliche, allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai fenomeni di criminalità urbana.

Gli uomini dell’Arma, supportati dal personale del Nucleo Cinofili CC di Casatenovo e dalle Squadra di Intervento Operativo del 3° Reggimento CC Lombardia, hanno proceduto in totale, al controllo di 312 persone, 139 veicoli e 2 esercizi commerciali.

Nei pressi del laghetto di Giussano, i militati hanno sorpreso un 21enne ucraino, in possesso di una dose di cocaina, mentre era a bordo della propria autovettura. Il giovane è stato segnalato all’autorità prefettizia e gli è stata anche ritirata la patente di guida.

Infine, a Carate Brianza, durante un posto di controllo, un 22enne di Desio, pregiudicato per reati contro la persona, fermato a bordo di una BMW Serie1 insieme ad altri 4 amici, è stato trovato in possesso di un manganello telescopico agganciato alla cintura dei suoi jeans e occultato sotto la maglietta. Per tal motivo, è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere ( art. 4 l. 110 del 1975).

29 controlli alcolemici: tutti negativi

L’attività di controllo ha visto impiegato un totale di 59 militari e un’unità K9, il pastore tedesco di nome Ocsi, specificatamente addestrato per la ricerca di stupefacenti. Alle pattuglie automontate con i mezzi con i colori istituzionali, si sono affiancati anche militari in abiti civili e, a Seregno, anche unità appiedate (pattuglie miste composte dalla locale Stazione CC, dalla S.I.O. e dal K9) che hanno pattugliato il centro cittadino e le aree adiacenti alla stazione ferroviaria.

Su tutto il territorio, le pattuglie messe in campo hanno attuato 49 posti di controllo, nel corso dei quali sono state sottoposte ad alcoltest 29 persone: tutte sono risultate negative.

