Concorezzo, in occasione di “Nati per Leggere” il Comune annuncia il baby pit stop in Biblioteca

Il Comune di Concorezzo ha aderito alla settimana nazionale “Nati per leggere” in programma dal 13 al 21 novembre. Obiettivo dell’iniziativa è quello di scoprire l’importanza e il piacere della lettura fin da piccolissimi.

In programma una serie di incontri e laboratori pensati proprio per avvicinare le famiglie e i bambini al mondo della lettura.

In occasione di questa manifestazione nazionale, il Comune di Concorezzo, annuncia che entro fine anno all’interno della biblioteca verrà posizionato un baby pit stop, ossia una postazione per il cambio e per l’allattamento dei più piccoli. L’iniziativa vede il sostegno di UNICEF e del Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia.

“Abbiamo fortemente voluto aderire a Nati per Leggere, certi della necessità di avvicinare i più piccoli al mondo della lettura- ha commentato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo-. Un passaggio fondamentale che abbiamo fatto nostro già da tempo organizzando letture nelle scuole materne e laboratori mirati all’interno della nostra Biblioteca.

Non solo. Nati per Leggere si trasforma per Concorezzo nell’occasione giusta per annunciare il posizionamento del primo baby pist stop comunale. Abbiamo pensato, infatti, di creare uno spazio adatto al cambio e all’allattamento dei più piccoli proprio in biblioteca. Un modo per rendere più agevole la fruizione da parte delle famiglie e per accogliere in modo adeguato i nuovi nati che entrano in biblioteca pensando anche ai bisogni primari in ambiente riservato e adeguato alle loro necessità. Anche questa è cultura”.

Il programma di Nati per Leggere 2021:

FESTA DEI NUOVI NATI

Sabato 13 e 20 novembre. Cerimonia di benvenuto nella comunità di Concorezzo di tutte le bambine e i bambini nati nell’anno 2020. Su invito.

CANTAMI O MAMMA

Martedì 16 novembre, ore 9:30-10:30 / 11:00-12:00.

Laboratorio per mamme e bambini (0-12 mesi) con Maria Teresa Nardi.

Prenotazione obbligatoria

UNA VITA CHE NASCE, UNA STORIA CHE COMINCIA

Martedì 16 ore 17:00-19:00, martedì 23 ore 9:30-11:30 e martedì 30 novembre ore 18:00-20:00.

Ciclo di 3 incontri destinati alle famiglie in collaborazione con il Consultorio familiare di Concorezzo. Prenotazione obbligatoria.

UNA STORIA TUTTA PER SÉ

Mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 novembre, ore 16:00-18:00. Lettura ad alta voce di una storia per bambini da 0 a 6 anni. Prenotazione consigliata.

LO SCAFFALE DEI NATI PER LEGGERE

Esposizione dei libri consigliati nella guida 2021 di Nati per Leggere.

Le iniziative sono a numero chiuso, per partecipare è necessario prenotare telefonando al numero 039/62800203-204 oppure inviando una e-mail a [email protected]. Per partecipare è obbligatorio esibire il green pass.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter