Club Scherma Lame Oro, Maiocchi si ferma ai quarti di finale nella spada alla 1ª Prova Interregionale

Di nuovo in pedana nel 2° fine settimana di Novembre per il Club Scherma Lame Oro, per la 1ª Prova Interregionale (Lombardia, Piemonte e Liguria) di Scherma andata in scena a Brescia all’interno del Brixia Forum.

Nella giornata di Sabato 6 Novembre, prima esperienza in una gara ufficiale per Marco Pirotta e Alessandro Roda, della categoria ragazzi, i quali si comportano discretamente conquistando complessivamente 3 vittorie nei gironi eliminatori.

Nella giornata di Domenica 7 Novembre solita maratona per Amelie Maiocchi, (categoria ragazze) che deve confrontarsi anche con le atlete della categoria superiore (allieve).

In mattinata ottima prova nella spada dove vince 4 assalti su 5 in girone, centrando poi la 6ª posizione assoluta (sconfitta nei quarti di finale), ma la 2ª di categoria.

Più impegnativa la prova del pomeriggio, visto l’alto livello delle avversarie, soprattutto quelle della categoria superiore; 3 vittorie su 5 nei gironi eliminatori e una vittoria nelle dirette che le permette di classificarsi 16ª assoluta e 5ª di categoria.

