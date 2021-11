Black Friday, ecco 7 consigli per acquistare in sicurezza

Si avvicina a grandi passi il cosiddetto “Black Friday”, una giornata dedicata ad offerte e sconti in cui è possibile acquistare prodotti a prezzi fortemente vantaggiosi per il consumatore. Ma è sempre così?

“Dietro le potenziali offerte convenienti delle catene di negozi spesso si celano truffe ed inganni, volte a spingere il consumatore ad acquistare prodotti di cui non ha un reale bisogno, o applicando sconti spesse volte non veritieri” spiega il Codacons Lombardia.

BLACK FRIDAY: LA GUIDA AGLI ACQUISTI SICURI

1) Controllate sempre attentamente il prezzo del prodotto in vendita, per verificare se gli sconti applicati sono davvero reali oppure no

2) Non fatevi ingannare dai trucchi che utilizzano alcuni negozi o siti internet che vogliono convincervi che si tratti dell’ultimo prodotto disponibile o che si stiano esaurendo le scorte;

3) Attenzione a dove si sta facendo l’acquisto, per capire che politica ha il negozio sui resi, attenzione ai casi in cui il recesso non è consentito;

4) Farsi una lista dei prodotti che si vogliono acquistare prima di girare negozi o siti online, altrimenti si finisce con l’acquistare cose di cui non si ha reale bisogno;

5) Non cliccate o aprite messaggi pubblicitari che vengono recapitati via e-mail o sul cellulare, che spesso riguardano truffe;

6) Attenzione alle offerte estremamente vantaggiose perché anch’esse possono nascondere delle truffe;

7) Prestate attenzione a tutti i dettagli dell’ordine e nel caso attendete prima di acquistare qualcosa.

“Se per qualche motivo avete avuto qualche problema con l’acquisto di un prodotto allora potete rivolgervi al Codacons per avere assistenza legale – 02/20419096 e [email protected] it”

