Bici Club Agrate, fine stagione con il tradizionale pranzo sociale

L’appuntamento per domenica 7 novembre del Bici Club Agrate non è stato per la consueta uscita di gruppo in bicicletta. Dopo lo stop del 2020 dovuto alla pandemia, come nella tradizione di fine stagione la società agratese è tornata a riunire all’Agriturismo Carretto, nel cuore della Franciacorta, per il consueto pranzo sociale dirigenti, staff, tesserati, sostenitori e simpatizzanti.

Come le uscite di gruppo costituiscono la base su cui si fondano le radici del Bici Club Agrate, anche l’appuntamento conviviale di fine stagione ha rappresentato al meglio l’incontro tra i soci e gli amici della società ciclistica amatoriale fondata nel 1980, che conta oggi quasi 50 soci.

Bici Club Agrate è prima di tutto un gruppo di amici uniti dalla passione per la bicicletta in tutte le sue forme, dalla classicissima bicicletta da corsa alla divertente mountain bike, fino ad arrivare alla fascinosa gravel. Affiliata ad ACSI Ciclismo, Bici Club Agrate fa parte delle Associazioni Sportive Agratesi, proponendosi attraverso le proprie iniziative di contribuire alla valorizzazione della pratica sportiva del ciclismo amatoriale.

Il programma sportico della società presieduta dall’omatese Marco Valtonina, è molto diversificato e permette ad ogni socio di partecipare alle granfondo nazionali, agli eventi cicloturistici, alle randonnee di lunga distanza, ma lo spirito che più anima il gruppo è quello dell’attività prevalentemente cicloturistica in lunghi itinerari per le strade della Brianza e delle valli bergamasche. Ghisallo, Colma di Sormano, Alpe del Vicerè, Morterone, Culmine San Pietro, Passo Agueglio, Giro del Lago di Como, Val Taleggio, Valcava, Selvino, Passo Zambla, Passo San Marco, Passo Gavia, Mortirolo, Lago d’Iseo e Franciacorta, sono state le mete più significative che la compagine del BCA ha toccato nel 2021 in numerosi giri con chilometraggi importanti.

Seppur il Covid abbia condizionato l’attività del gruppo nelle manifestazioni sportive di granfondo, le maglie giallo fluo non hanno mancato l’appuntamento fisso annuale alla Granfondo Nove Colli con oltre 9.000 partecipanti, inoltre alcuni atleti hanno partecipato all’Eroica e alla Marathon Bike della Brianza. Nonostante la pandemia abbia segnato in negativo tutto il settore, il Bici Club Agrate è stato presente anche in due prove di triathlon, l’ Ironman Cervia e l’ Ironman 70.3 Sardegna.

Siamo ormai arrivati a fine stagione, ma alla relazione sulle attività 2021, manca ancora un appuntamento, il tradizionale giro in mountain bike in Val Biandino fino al rifugio Madonna della Neve, in programma quest’anno per sabato 4 dicembre. Questa escursione torna dopo due anni di assenza nelle attività della società che per il 2022 si augura di poter riprendere anche una classicissima di primavera, la “Agrate-Sanremo”, pedalata sociale sul percorso della Milano-Sanremo per professionisti che nel trentesimo anniversario del Bici Club Agrate, nel 2018, ha visto la partecipazione di 50 ciclisti e due pullman con un centinaio di persone presenti alla cena conviviale del sabato sera all’Hotel Marinella di Sanremo.

