L’Arena di Monza teatro di “The Unicorn Revenge? – 2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane”

Quale location migliore di un’Arena di Monza innovativa che ogni settimana è teatro di confronti di altissimo livello sportivo, con le prime squadre del Consorzio Vero Volley impegnate nella massime competizioni della pallavolo nazionale, per organizzare un evento sfidante proiettato verso il futuro? Perché ‘The Unicorn Revenge? – 2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane’, in programma martedì 16 novembre, alle ore 18.00, all’Arena di Monza, non sarà un appuntamento qualunque. Come si potrà ridurre il gap nel contributo del digitale alla crescita del Paese?

Quale sarà l’importanza e l’impatto degli ecosistemi locali sulla qualità e quantità dell’impiego, sulla preservazione delle eccellenze tecnologiche e sulla capacità di competere in settori ad alta innovazione?

Come creare opportunità di accelerazione per favorire l’afflusso di capitali esteri in Italia? Queste – insieme a molte altre – sono infatti le domande da cui prende le mosse e trae spunto l’evento organizzato dal Movimento Giovani UCID Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, Liguria e Ticino e patrocinato dall’American Chamber of Commerce in Italy, VC Hub Italia, InnovUp e Fondazione Politecnico di Milano. Dopo il benvenuto di Gian Luca Galletti (Presidente UCID Nazionale) e Aldo Fumagalli (Presidente UCID Lombardia) e i saluti istituzionali del Sindaco di Monza, Dario Allevi, del Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori e dell’Assessore per l’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Fabrizio Sala, verrà lasciata la parola a una vasta e qualificata platea di venture capital, family office, incubatori e investitori.

I relatori, chiamati ad illustrare l’importanza dell’industry delle start-up per l’impiego giovanile nel prossimo decennio, saranno Fausto Boni di 360 Capital Partners, Luigi Capello di Luiss Enlabs – Lventure, Enrico Deluchi di Polihub, Andrea Di Camillo di P101 SGR, Lisa di Sevo di Prana Ventures – Shetech, Riccardo Donadon di H-Farm, Marco Gay di Digital Magics, Paolo Gualdani di Milano Investment Partners, Massimiliano Magrini di United Ventures, Lorenzo Maternini di Talent Garden, Corrado Passera di Illimity, Claudia Pingue di CDP Venture Capital SGR, Lucio Rovati di Rottapharm Biotech, con lo special guest Erik Anderson di Singularity University – Silicon Valley Bank. L’evento, che sarà moderato da Carlo Alberto Carnevale Maffé di SDA Bocconi e che vedrà anche intervenire brevemente Giorgio Ciron di Innovup, Francesco Cerruti di VC Hub e Massimo Pasquali di BPM, è pensato e mirato soprattutto per un pubblico di giovani – con oltre 300 partecipanti previsti tra giovani di Assolombarda, iscritti di UCID, studenti universitari e start-uppers – ma saranno presenti in una tribuna riservata i rappresentanti di prestigiose banche d’affari (Mediobanca, JP Morgan, Deutsche Bank, UBS e Goldman Sachs) e i family office più importanti. “Questo evento è il momento culminante di uno sforzo collettivo e di un patto generazionale tra senior e giovani di UCID” sottolineano i rappresentanti del Movimento Giovani di UCID delle Regioni coinvolte. “Stiamo lavorando, parallelamente a momenti di confronto e di dialogo come questo, alla creazione una piattaforma di dialogo e di generazione di opportunità per gli empolyer e soprattutto per gli employee del futuro”. “Come associazione di imprenditori siamo chiamati a investigare il presente e soprattutto il futuro dell’impiego, e l’impiego giovanile è sicuramente l’elemento più a rischio in Italia, dato il gap che stiamo sviluppando rispetto agli altri Paesi” ha sottolineato Aldo Fumagalli, Presidente di UCID Lombardia.

“‘The Unicorn Revenge?’ nasce per misurare la capacità dei venture capital e dell’industry italiana nell’offrire da un lato capitali e processi abilitanti e dall’altro prospettive attrattive per i giovani in termini di innovazione, dimensione e impatto sociale”.

A proposito del Movimento Giovani di UCID

Il Movimento Giovani di UCID rappresenta imprenditori, dirigenti e professionisti cristiani under 40, ed è parte dell’associazione Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, nata a Milano nel 1947.

Il Gruppo Giovani sostiene la crescita umana e professionale di una comunità di persone che rispetti la dignità di ogni uomo, con particolare attenzione ai soggetti più deboli, con l’obiettivo di offrire principi e orientamenti fondamentali e di speranza per l’esercizio di ogni attività economica e sociale.

Nella consapevolezza delle responsabilità personali e sociali che competono a quanti indirizzano la vita economica nelle imprese e nelle professioni, l’Associazione valorizza il ruolo di imprenditori, dirigenti e professionisti sia all’interno delle aziende sia nei confronti delle pubbliche istituzioni, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, dell’inclusione, del welfare, delle diversità, della leadership responsabile e della coesione sociale.

L’Associazione si impegna ad attivare processi di cambiamento volti al bene comune, con l’obiettivo di favorire il ‘fare impresa’ dei giovani, per consentire ad ognuno di declinare con efficacia le proprie ambizioni e peculiarità.

