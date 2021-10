La Vero Volley Monza ospita la Gioiella Prisma Taranto all’Arena

Halloween sottorete per la Vero Volley Monza di Massimo Eccheli. Dopodomani, domenica 31 ottobre, alle ore 20.30 (diretta volleyballworld.tv), la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley sfiderà infatti la Gioiella Prisma Taranto (COMPRA IL BIGLIETTO QUI) nella terza giornata di andata della SuperLega Credem Banca 2021-2022.

Reduci dalla bella parentesi in Del Monte®Supercoppa Italiana dove, alla prima partecipazione, hanno conquistato un argento perdendo la finale contro Trento, i monzesi puntano a ripartire col piede giusto in campionato, competizione che ha fruttato finora, su due uscite, una vittoria, contro Modena in casa, e una sconfitta, contro Milano al quinto set in esterna. Coralità di gioco, efficacia al servizio, muro-difesa imponente e un attacco sfavillante, sono state le chiavi della pallavolo bella e divertente messi in mostra dai rossoblù nella semifinale della coppa nazionale vinta a Civitanova Marche contro la Cucine Lube. La Vero Volley vorrà ricominciare il suo percorso in SuperLega proprio da questi aspetti, per consolidare il buon avvio e centrare il bis davanti al pubblico amico.

Taranto arriva in Brianza con l’obiettivo di portarsi a casa la seconda vittoria stagionale ed esterna del suo nuovo percorso nella massima serie. La squadra di Di Pinto, sconfitta all’esordio da Vibo Valentia in Puglia per 3-1, ha sbloccato la casella dei successi battendo alla seconda giornata Ravenna in Romagna.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

Massimo Eccheli (allenatore Vero Volley Monza): “Dopo l’esperienza in Del Monte Supercoppa l’obiettivo è quello di riprendere la marcia in campionato, che tra l’altro è appena cominciato. Siamo consapevoli che in questo momento possiamo esprimere una buona pallavolo. Per questo motivo stiamo cercando, in settimana, di consolidare i nostri punti di forza e limare criticità per cercare di essere competitivi contro chiunque. Taranto è una squadra di buon profilo, con giocatori di livello internazionale ed un tecnico tra i più esperti della nostra pallavolo. Sicuramente sarà una gara difficilissima, come tutte del resto”.

CLASSIFICA

Itas Trentino 6, Sir Safety Conad Perugia 6, Gas Sales Bluenergy Piacenza 5, Cucine Lube Civitanova 4, VERO VOLLEY MONZA 4, Gioiella Prisma Taranto 3, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3, Kioene Padova 3, Allianz Milano 2, Leo Shoes PerkinElmer Modena 0, Top Volley Cisterna 0, Verona Volley 0, Consar RCM Ravenna 0.

