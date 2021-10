Vero Volley Monza all’Allianz Cloud per sfidare i cugini di Milano

E’ tempo di derby per la Vero Volley Monza di Massimo Eccheli, attesa dopodomani, domenica 17 ottobre, alle ore 18.00 (diretta Volleyballworld.tv), all’Allianz Cloud di Milano, dall’Allianz Milano, per la seconda giornata di andata della regular season della SuperLega Credem Banca 2021-2022.

Forte di una performance elettrizzante espressa contro Modena, battuta per 3-1 in rimonta davanti al pubblico amico domenica scorsa, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley vuole dare continuità al trend positivo anche contro i cugini milanesi. I rossoblù ambiscono al bis, cosa mai successa, dopo due giornate, da quando militano nella massima serie.

Per farlo dovranno replicare la prestazione al servizio e in difesa vista contro gli emiliani, arricchita da una ricezione puntuale che ha permesso ad Orduna di orchestrare con creatività e puntualità il gioco offensivo, ben finalizzato da Grozer, Dzavoronok e Davyskiba dal lato, e Galassi e Grozdanov dal centro. Monza punta anche a regalarsi un sorriso per affrontare con il mood giusto la prima esperienza nella Final Four della Del Monte®Supercoppa Italiana, appuntamento nel quale sfidera in semifinale i tricolori di Civitanova, all’Eurosuole di Civitanova Marche, sabato prossimo alle ore 15.15.

Dall’altra parte della rete della Vero Volley ci sarà una Allianz Milano rinnovata, a riposo nella prima giornata di andata e motivata a fare punti all’esordio. La squadra di Piazza ha ceduto per 3-1 alla Leo Shoes PerkinElmer Modena nell’ultimo test match disputato ieri pomeriggio in casa, sfoggiando però una buona intensità di gioco.

Curiosità

La passata stagione le due squadre si sono incontrate tre volte: due in campionato e una in Coppa Italia, con due vittorie monzesi (al ritorno della stagione regolare e nella coppa nazionale).

Anche nella passata annata sportiva le due formazioni si sono incontrate alla seconda giornata. Le dichiarazioni pre partita Massimo Eccheli (allenatore Vero Volley Monza): “Le sensazioni dopo la partita di domenica sono chiaramente molto buone. La prestazione contro Modena, oltre ai tre punti, ci ha dato energia per preparare il derby. Queste giornate di preparazione al match contro Milano sono andate bene: poi sarà il campo chiaramente a dare il giudizio. Che squadra è l’Allianz? Difficile dirlo, dato che loro nella pre season hanno avuto pochissime occasioni di giocare al completo e non li abbiamo visti con i loro giocatori più importanti all’opera. Cosa vorrei rivedere della performance contro Modena? Il fattore cc: cuore e coraggio, mix che in questo periodo è fondamentale”. Superlega Credem Banca 2021-2022 2a giornata di andata Sabato 17 ottobre 2021, ore 18.00 (diretta Rai Sport + HD | Volleyballworld.tv)

Consar RCM Ravenna – Gioiella Prisma Taranto Sabato 17 ottobre 2021, ore 20.30 (diretta Volleyballworld.tv)

Top Volley Cisterna – Kioene Padova Domenica 18 ottobre 2021, ore 15.30 (diretta Volleyballworld.tv)

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza Domenica 18 ottobre 2021, ore 18.00 (diretta Volleyballworld.tv)

Allianz Milano – VERO VOLLEY MONZA Domenica 18 ottobre 2021, ore 18.00 (diretta Rai Sport + HD | Volleyballworld.tv) Verona Volley – Sir Safety Conad Perugia Domenica 18 ottobre 2021, ore 20.30 (diretta Volleyballworld.tv)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Itas Trentino Riposa: Leo Shoes PerkinElmer Modena Classifica Cucine Lube Civitanova 3, Itas Trentino 3, Sir Safety Conad Perugia 3, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Vero Volley Monza 3, Allianz Milano 0, Leo Shoes PerkinElmer Modena 0, Consar RCM Ravenna 0, Gioiella Prisma Taranto 0, Top Volley Cisterna 0, Verona Volley 0, Kioene Padova 0. Il prossimo turno 3a giornata di andata

sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova VERO VOLLEY MONZA – Gioiella Prisma Taranto (domenica 31 ottobre ore 20.30)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Verona Volley – Top Volley Cisterna

Kioene Padova – Consar RCM Ravenna

Riposa: Sir Safety Conad Perugia

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter