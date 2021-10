Usmate: stop al divario sociale e politico. Arriva la panchina europea grazie ad una giovane cittadina

Una panchina con pitturata la bandiera dell’Europa collocata nel cortile del Municipio. Un’iniziativa che vuole ribadire – e riaffermare – il legame fra l’Italia e la Comunità Europea, con l’obiettivo di condividere valori e obiettivi sovranazionali.

L’idea nasce dalla volontà di alcuni ragazzi – fra i quali anche una residente di Usmate Velate – di creare una raccolta fondi chiamata “Panchine Europee in ogni città” per portare i simboli dell’Ue sui territori e rafforzare la vicinanza tra società civile e politica, in un periodo in cui troppo spesso ci si sente distanti da chi amministra a livello locale, nazionale e ancor di più europeo.

Lunedì 18 ottobre, quindi, i volontari del progetto assieme ai ragazzi della Gioventù Federalista Europea di Lecco e Monza saranno impegnati nella realizzazione di una iniziativa sostenuta dall’Amministrazione Comunale, che ha l’obiettivo di porre i riflettori sull’importanza di un’Europa forte, unita e solidale. Usmate Velate parteciperà, così, ad un progetto al quale hanno aderito già diverse altre cittadine, fra cui Lecco, Avellino, Latina, Pesaro e Fano.

“L’Unione Europea è caratterizzata da un modello sociale che costituisce per i cittadini uno straordinario patrimonio di valori comuni – afferma Irene Aggiudicato, consigliere con delega alle Politiche Giovanili – Sostenendo questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale di Usmate Velate si schiera concretamente al fianco dei diritti umani, d’impresa, di cultura, di ambiente e di comunicazione che rappresentano la base su cui poggia lo sviluppo della nostra Società.

La proposta per la realizzazione di questa panchina mi è arrivata da una cittadina di Usmate Velate, l’ho accolta e condivisa con la Giunta perché credo che sia fondamentale far crescere nei giovani della nostra Comunità un senso di appartenenza all’Unione Europea”.

Così, lunedì pomeriggio la panchina avrà nuova forma e nuovo stile, abbellendosi con i colori della bandiera, già oggi esposta all’esterno del Municipio come prevede la legislazione in vigore.

“Auspichiamo che sempre più cittadini si riconoscano integralmente negli imprescindibili valori su cui poggia la nostra Europa e che, anche attraverso questa semplice iniziativa, possano sentire gli organi legislativi comunitari più vicini agli interessi, ai bisogni e alle esigenze delle realtà comunali locali” conclude il Sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli che sarà presente all’inaugurazione ufficiale della panchina prevista per il pomeriggio di lunedì 18 ottobre.

