US Biassono, un sabato che può sapere di tricolore

Oggi gli Allievi dell’US Biassono saranno impegnati nel campionato italiano cronosquadre di Fiume Veneto, in Friuli. Due i quartetti della compagine brianzola che saranno impegnati lungo i 18 chilometri di gara. Da ricordare che nel 2020 US Biassono salì sul podio della gara tricolore conquistando il terzo posto.

Sabato impegnato anche per gli Juniores dell’US Biassono che gareggeranno a Bugnate di Gozzano, nel Novarese, per la gara su strada di 118 chilometri che inizierà alle 13.00 e arriverà alle 17.00 circa in cima alla salita della Madonna della Guardia.

Il weekend si chiuderà con l’impegno degli Allievi nella gara brianzola di Cesano Maderno: 85 chilometri pressoché pianeggianti che strizzano l’occhio ai velocisti chiamati a far bene nel blasonato ‘Trofeo Villaggio San Pio X’, giunto quest’anno alla 58esima edizione. Partenza alle 14.30.

