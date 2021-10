Un ultimo saluto a nonna Assunta. In Brianza ha cresciuto la sua famiglia

Una lettera per salutare nonna Assunta. Un grazie, sincero, per ogni dolce sorriso. La tua famiglia e chi ti ha conosciuta, ti porta nel cuore.

Nasce in Veneto, come suo marito Dino Chinello. In Brianza ha poi vissuto la sua vita: a Giussano, assieme a tutta la sua famiglia. Assunta Tono è nata il 6 agosto del 1933. Ha chiuso gli occhi, ieri, 24 ottobre del 2021. Ha lottato per anni con una brutta malattia, il Parkinson, ma con forza e coraggio il suo sorriso non si è mai spento.

Da oggi pomeriggio, in quella casa di Giussano, la sua famiglia le dà l’ultimo saluto. Il funerale si terrà invece mercoledì 27 ottobre, presso la chiesa di Paina alle 14,30.

Recita l’annuncio funebre: “Ne annunciano la triste dipartita i figli Gian Piero con Angela e Lorella con Claudio. I suoi cari nipoti, Beatrice e Dario e Dea con Massimo. Le sorelle: Teresa e Lina con Luigi. I fratelli: Angelo. Emilio con Giovanna. Sante con Enrica e la famiglia tutta”.

Una vita piena di sorrisi, nonostante le difficoltà. Una vita vissuta al massimo, dando tutta se stessa alle altre persone. Una forte Fede e una bontà d’animo che ha saputo trasmettere ai suoi cari. Un cuore grande, insomma, forse più di lei. “Nonna – le sussurra la nipote – sei stata tanto amata e anche lassù, ora, non sarai sola: c’è il nonno che ti aspetta e tante persone che ti vogliono bene. Ti aspetto, nonnina mia, il giorno del mio matrimonio: lo so che da lì ci guarderai”.

Poca importanza ha avuto la brutta malattia: con gli occhi o con il cuore, lei ha sempre saputo comunicare e rendere piena quella grande casa. Il senso dell’ironia non le è mai mancato: e chissà, anche ora, cosa direbbe. Forse con sorriso direbbe alla sua famiglia, il suo lascito più grande, che ora sta bene.

E tra l’orto e i fiori del tuo cortile. Tra l’amore e le voci dei tuoi cari, in quella bella casa sempre soleggiata, nel tuo mondo cara Assunta, ricorda: “La morte non è una luce che si spegne. È mettere fuori la lampada, perché è arrivata l’alba”.

