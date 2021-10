Sciopero treni in Lombardia, tra 24 e 25 ottobre: nessuna fascia di garanzia

Nuovo sciopero in arrivo a Monza, in Brianza e in tutta la Lombardia. Tra domenica 24 ottobre e lunedì 25 ottobre, a incrociare le braccia saranno i lavoratori dell’azienda Trenord. La protesta è stata proclamata dalle sigle Rsu 1a Pdm e Rsu 1B Pdb, le medesime che già avevano indetto un altro sciopero lo scorso settembre.

“Sono quindi possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria (esclusa la Lunga Percorrenza)”, ha annunciato l’azienda in una nota.

Nel dettaglio, lo sciopero avrà luogo dalle ore 03:00 di Domenica 24 Ottobre alle ore 02:00 di Lunedì 25 Ottobre 2021. Poiché si terrà in una giornata festiva, non saranno previste fasce orarie di garanzia.

