Parco dell’Acqua di Arcore pronto all’inaugurazione

Cronoprogramma rispettato. In 9 mesi sono iniziati e finiti i lavori per la realizzazione del Parco dell’Acqua di Arcore. Sabato 23 ottobre alle 15.30 ci sarà la presentazione alla cittadinanza.

L’oasi verde, che sorge lungo via Monte Bianco, si presenta come un prototipo di “green infrastructure” realizzato da BrianzAcque per coniugare il contenimento delle acque piovane con la valorizzazione ambientale e paesaggistica dei luoghi, è realtà. Insomma il Parco dell’Acqua avrebbe potuto essere una normale vasca volano e invece la creatività del gestore unico del servizio idrico integrato a Monza e Brianza ha declinato sul nostro territorio un progetto che nel Nord Europa piace molto.

Innovativo, sorprendente, inclusivo adesso è pronto per essere fruito dalla collettività. Fra l’altro ancora prima di entrare in funzione, con le piogge torrenziali della scorsa settimana, il bacino di laminazione naturale posizionato al centro del Parco, ha superato la prova del nove, dimostrando di funzionare alla perfezione invasando 4000 mc di acque meteoriche, senza più allagamenti ed esondazioni. A livello tecnico la capacità dell’invaso è di 13.000 metri cubi.

Un bellissimo percorso verde è stato studiato per accompagnare i cittadini in una piacevole passeggiata, sono presenti elementi di design e un giochi didattici dedicati per i più piccoli focalizzati sul ciclo dell’acqua. Un vero e proprio parco, insomma, che da una parte andrà a migliorare la situazione nell’ambito della gestione degli allagamenti cui Arcore, storicamente, è soggetta, e dall’altra andrà ad arricchire il Comune con un parco di grande prestigio.

Per l’intervento sono stati stanziati circa 800 mila euro di cui 359 finanziati da Regione Lombardia nell’ambito dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “Contratto di Fiume Lambro Settentrionale”.

L’inaugurazione dell’oasi verde con apertura al pubblico si terrà sabato 23 ottobre, alle ore 15.30, con ingresso da via Monte Bianco angolo via Gran Sasso. Accesso consentito con esibizione di green pass.

