Monza, in arrivo oltre 200mila euro dalla Regione per finanziare progetti dedicati ai giovani

Sono 22 i nuovi progetti dedicati ai giovani che verranno realizzati nei prossimi mesi grazie al finanziamento di 1,37 milioni di euro di Regione Lombardia previsto dal bando ‘La Lombardia è dei Giovani 2021’.

Ne dà notizia l’assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, in seguito alla pubblicazione della graduatoria, in cui compare anche la provincia di Monza e Brianza a cui saranno destinati 202.936 euro.

Coinvolti oltre 50mila ragazze e ragazzi

“Abbiamo stimato – spiega l’assessore – che i progetti finanziati tramite questo bando arriveranno a coinvolgere complessivamente oltre 50.000 ragazze e ragazzi, con iniziative innovative e all’avanguardia”.

“Il sostegno ai giovani e alle politiche giovanili attive è una priorità per tutta la Giunta. Puntiamo – prosegue – a coinvolgerli sempre più e a incentivare iniziative in cui possano sentirsi sempre di più protagonisti nelle loro comunità, nelle loro città, nel costruire il futuro della Lombardia. In questo la Legge Regionale, attesa alla promulgazione entro fine anno, giocherà un ruolo molto importante”.

Nuove prospettive dal Capacity Building

“Tra i nuovi progetti finanziati dal bando 2021 – anticipa l’assessore – ce ne sono numerosi che si focalizzano su azioni di ‘capacity building’, cioè sull’investimento di tempo e risorse per migliorare i risultati delle organizzazioni non profit. Si va da progetti per superare difficoltà o ostacoli territoriali, soprattutto in ambiti montani, alla valorizzazione della storia e delle caratteristiche dei diversi territori, a nuove soluzioni per incrementare la rete dei servizi ‘Informagiovani'”.

Il dettaglio dei fondi suddivisi per Provincia

I 22 progetti vincitori del bando saranno realizzati in 11 province lombarde. Di seguito il dettaglio delle somme che verranno erogate, suddivise per provincia.

– Milano: 209.214 euro;

– Bergamo: 207.151 euro;

– Monza e Brianza: 202.936 euro;

– Lecco: 193.824 euro;

– Mantova: 120.810 euro;

– Como: 99.861 euro;

– Sondrio: 70.000 euro;

– Cremona: 70.000 euro;

– Varese: 70.000 euro;

– Brescia: 67.228 euro;

– Lodi: 58.976 euro.

