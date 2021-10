Meteo, cambio di rotta in arrivo: da mercoledì, le prime piogge al Nord

“Un campo di alta pressione si è rinforzato sopra il Mediterraneo centro-occidentale e sul nostro Paese, e oggi determinerà condizioni meteo stabili su quasi tutte le regioni, accompagnato da un clima piuttosto mite per la stagione. I primi segnali di cambiamento saranno visibili domani – avvertono i meteorologi di IconaMeteo.it – quando l’anticiclone inizierà a indebolirsi sulle regioni settentrionali e sul Mediterraneo occidentale si assisterà a un graduale rinforzo dei venti umidi meridionali.

Dopo le prime piogge attese nella giornata di mercoledì, tra giovedì e sabato il peggioramento coinvolgerà gradualmente il Centro-Nord e poi il Sud, seguito nel fine settimana da un afflusso di correnti fredde che sarà responsabile di un sensibile calo termico”.

LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

La giornata di oggi trascorrerà all’insegna della stabilità atmosferica. Il cielo sarà generalmente poco nuvoloso con passaggio di velature e ancora qualche addensamento nelle zone interne e ioniche della Sicilia, dove non si possono escludere isolate piogge. Nel corso della giornata osserveremo il transito di strati nuvolosi a quote medio alte al Nord, più insistenti e densi sul settore nord orientale. La sera graduale intensificazione della nuvolosità bassa sulla Liguria.

Temperature stazionarie o in leggero aumento, con valori superiori alla media stagionale. Venti moderati da nord o nord-est sul mare Ionio, da nord-ovest sul basso Adriatico; debole ventilazione altrove. Quasi tutti i mari saranno calmi o poco mossi; localmente mossi Ionio e basso Adriatico.

LE PREVISIONI PER DOMANI

Nuvolosità in graduale intensificazione al Nord e sulla Toscana, con nubi che diverranno più compatte e diffuse dalla sera, quando saranno possibili le prime isolate e deboli precipitazioni su centro-est Liguria, alto Piemonte, nord della Lombardia, Friuli e nord-ovest della Toscana. In Liguria qualche pioviggine possibile fin dal mattino.

Tempo prevalentemente soleggiato nel resto del Paese, con tendenza a velature dalla sera sulle regioni centrali e a un aumento delle nubi basse sul Lazio e sulla Campania.

Temperature minime per lo più in aumento al Centro-Nord. Massime in leggera crescita nel settore adriatico e nelle Isole maggiori, in lieve flessione nelle aree più nuvolose del Nord e della Toscana. Clima mite per il periodo: al Centro-Sud si potranno superare i 20 gradi e nelle Alpi e in Appennino la quota dello zero termico sarà compresa tra 3800 e 4200 metri.

Venti in prevalenza deboli, che si disporranno da sud sui mari di ponente e tenderanno a rinforzare tra il Ligure, il Tirreno settentrionale e occidentale e attorno alla Sardegna. Mari calmi o poco mossi, tendenti a mossi il mare e Canale di Sardegna e il mar Ligure.

LE PREVISIONI PER GIOVEDÌ

Su regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata, Calabria e Isole tempo in prevalenza soleggiato, nonostante il passaggio di nubi medio-alte su Sardegna e medio Adriatico e un aumento delle nubi basse, dal pomeriggio, sulla Sicilia sudoccidentale.

Cielo da nuvoloso a coperto nelle restanti regioni, con tendenza a schiarite dal pomeriggio all’estremo Nord-Ovest. Nel corso della giornata precipitazioni su Alpi, Liguria, nord ed est della Lombardia, Triveneto e Appennino Emiliano. Fenomeni localmente intensi tra Liguria di levante e nord-ovest della Toscana e sul Friuli Venezia Giulia. Isolate e brevi piogge anche su Lazio e Campania.

Temperature minime in aumento. Massime in lieve calo al Nord-Est e sulle regioni centrali tirreniche; in ulteriore leggero aumento su Romagna, medio-basso Adriatico, estremo Sud e Isole, dove si potranno superare i 20 gradi.

Venti dai quadranti meridionali, da moderati a localmente forti su tutti i mari, sulla Romagna e sulle regioni centro-meridionali, con raffiche fino a 50-60 km orari. Mari calmi o poco mossi nel settore est del basso Tirreno, nello Ionio e nell’Adriatico centrale e meridionale; mossi i restanti bacini, fino a molto mosso il Tirreno centrale e quello meridionale settore ovest.

