Gamma Chimica Brugherio, è tutto pronto per l’esordio contro Bologna

Si avvicina l’esordio stagionale della Gamma Chimica Brugherio, pronta a rendersi protagonista nella sua terza partecipazione al campionato Serie A3 Credem Banca. La squadra brugherese sarà impegnata domenica 10 ottobre al Palazzetto di via Manin dalle ore 18 per la prima di campionato contro la neopromossa Geetit Bologna.

Tante le novità in questo esordio, la più bella di tutte è sicuramente il ritorno del pubblico sugli spalti dopo un anno e mezzo di necessaria separazione, anche se con una presenza ridotta al 50% di quella che è la capienza massima del palazzetto.

Sulla scia delle novità ecco scorgere ai nastri di partenza una squadra fortemente rivoluzionata che vede nei giovani del nostro settore giovanile la scommessa più grande. Saranno ben 8 gli under 20 che figureranno in campo con la maglia rosanero, facendo della Gamma Chimica Brugherio la squadra più giovane del campionato.

Intorno a loro la forte impronta dei Diavoli Rosa data dalle colonne dei nostri colori come il capitano Piazza ed i centrali Frattini e Innocenzi. Giovane sarà anche la regia, affidata a Di Marco mentre di grande esperienza sarà la mano dell’opposto Calarco e dello schiacciatore bulgaro, che abbiamo il piacere di accogliere nuovamente in maglia Diavoli dopo la stagione 2019/20, Aleksandar Mitkov.

E poi dall’altra parte della rete ecco Bologna. Sarà la Geetit la prima formazione a scendere in campo contro Piazza e compagni, anch’essa un mix di giovani che si misurano per la prima volta con un campionato di serie A ed atleti già conoscitoridella materia come Boesso e Dalmonte, incontrati in passato in A3 con la maglia di Bolzano, Bonatesta, schiacciatore classe 2002 frutto del vivaio trentino, e Cogliati, centrale ex Brescia la scorsa stagione in A2. In panchina siede il coach Asta Andrea, artefice della promozione e del ritorno di Bologna in Serie A.

A due giorni dall’inizio del Campionato di Serie A3, le prime dichiarazioni sono del coach rosanero Danilo Durand: “C’è molta attesa, come ogni anno, per l’esordio in Campionato; attesa accentuata quest’anno dal ritorno del nostro pubblico al palazzetto.

Affrontiamo questo terzo anno di serie A3 con una squadra molto rinnovata. Ai nostri ‘senatori’ Piazza, Frattini e Innocenzi si sono aggiunti 2 giocatori di grande qualità ed esperienza quali Calarco Simone e Mitkov Aleksandar, mentre il resto della rosa è composto dai nostri giovani talenti reduci da Finali Scudetto e percorsi con le Nazionali Giovanili.

E’ un progetto molto ambizioso che ci vede come la squadra più giovane dell’intero panorama di serie A.

La fase di avvicinamento al Campionato ci è servita per conoscerci ed imparare a parlare la stessa lingua pallavolistica. Purtroppo alcuni infortuni ci hanno rallentato un po’, ma sono sicuro che i ragazzi domenica sapranno esprimersi al meglio.

Affrontiamo Geetit, squadra neopromossa ma con l’ ambiziosa idea di riportare la “grande” pallavolo in una città importante come Bologna; la squadra si è rinforzata con elementi di esperienza in serie A quali Boesso, Dalmonte, Bonatesta e Cogliati.

Come ogni ‘prima volta’ mi aspetto una partita contratta e con molti alti e bassi, dove dovremo essere bravi a limitare i loro attaccanti e a gestire al meglio il nostro gioco soprattutto in fase di cambio palla.

Sono sicuro che il nostro pubblico sarà capace di darci una grossa mano e contiamo di riprendere a trasmettere quelle emozioni che mai sono mancate nei nostri campionati.

Buona stagione a tutti!”

Per assistere al match

I biglietti per assistere alla sfida sono prenotabili via mail all’indirizzo [email protected] diavolirosa.com ma si potranno acquistare anche direttamente presso la biglietteria del Palazzetto di via Manin domenica 10 ottobre.

La biglietteria sarà aperta domenica, giorno della partita, dalle ore 16 in poi.

Il biglietto intero costa 8 euro, il ridotto (under 18, over 65) 5 euro.

Come da protocollo la capienza massima del palazzetto sarà al 50%, rispettando il distanziamento.

Prosegue poi la campagna abbonamenti della Gamma Chimica Brugherio ‘The Devils’ Show is back’.

L’abbonamento si potrà sottoscrivere fino al 6 novembre tramite mail all’indirizzo [email protected] diavolirosa.com o presso la biglietteria del palazzetto domenica 10 ottobre e domenica 24 dalle ore 16 in poi.

TIPOLOGIA DI ABBONAMENTO

80,00 € – ABBONAMENTO REGULAR SEASON – L’abbonamento è valido per 13 partite di regular season. Non sarà invece valido durante gli eventuali match di Play-Off o Play-Out.

50,00 € – ABBONAMENTO RIDOTTO (under 18, over 65) – L’abbonamento è valido per 13 partite di regular season. Non sarà invece valido durante gli eventuali match di Play-Off e Play-Out.

