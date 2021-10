Nasconde 250 euro di leccornie in una busta antigelo, furto all’Esselunga di viale Libertà a Monza

Ha cercato di rubare 250 euro di merce varia occultandole all’interno di una borsa termica. Sorpreso dalla vigilanza, arrestato dalla Polizia.

A finire nei guai è stato un 32enne, irregolare sul territorio, già destinatario di provvedimenti di espulsione, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, in materia di immigrazione e contro la pubblica amministrazione, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.

Nel pomeriggio di mercoledì, 20 ottobre, la Polizia di Stato di Monza ha fatto scattare per lui le manette perchè pizzicato da un addetto alla vigilanza dopo aver trafugato merce varia all’interno dell’Esselunga di viale Libertà.

Leccornie, e altri prodotti, per un valore di circa 250 euro che ha tentato maldestramente di occultare all’interno di una borsa termica, anch’essa reperita all’interno dell’esercizio commerciale, per eludere l’attivazione degli allarmi antifurto, poi lasciata scivolare sotto la cassa con l’intenzione di recuperarla.

Gli agenti della Squadra Volante, giunti subito sul posto, hanno appurato, dopo aver ricevuto le dichiarazioni dell’addetto alla vigilanza, l’effettiva consumazione del reato di furto aggravato e lo hanno quindi tratto in arresto.

A seguito del rito direttissimo celebratosi ieri, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.