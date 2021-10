Vimercate, ballottaggio Cereda (44,85%)- Sala (35,15%), intervista doppia con una priorità: Pedemontana 

Si contendono una delle poltrone più ambite della Brianza, quella da sindaco di Vimercate. Giovanni Sala chiama a raccolta il centro-destra, Francesco Cereda è invece il volto del centro-sinistra: sono loro due i candidati alla carica di sindaco che tra pochi giorni torneranno alle urne insieme ai cittadini di Vimercate nel secondo turno di queste elezioni amministrative 2021. Uno dei 4 ballottaggi della provincia di Monza e Brianza, un appuntamento elettorale che è destinato a giocarsi voto per voto: l’obiettivo, tanto per Sala quanto per Cereda, raggiungere l’elettorato degli indecisi e quella fetta (il 20% al primo turno) che ha sostenuto il sindaco uscente Giovanni Sartini.

A meno di 24 ore dal silenzio elettorale abbiamo contattato i due candidati per un ultimissimo invito al voto. Un’intervista doppia, in cui ci hanno raccontato gli ultimi giorni di campagna elettorale, ma anche quello che pensano l’uno dell’altro.

Come è stata la sua ultima settimana? Cambiato qualcosa in vista del ballottaggio o ha vissuto la normale routine?

Cereda: “Difficile definire cosa sia routine in campagna elettorale, però diciamo che non ci sono stati grandi cambiamenti rispetto a quanto vissuto nelle ultime settimane prima del voto del primo turno. Quando si è nelle ultime settimane di campagna elettorale i giorni sono piuttosto frenetici e densi di impegni ma abbiamo proseguito senza stravolgimenti, seguendo la nostra strategia che ci eravamo prefissati”.

Sala: “L’ultima settimana prima del ballottaggio è particolarmente intensa. Saltano tutte le routine, si vive assediati da mille messaggi, dalle richieste di interviste, dai confronti tra candidati sindaco e dalle presenze nelle piazze e nelle vie. Insomma settimana intensa, spesa per raggiungere la vittoria ed il bene comune per la nostra Città”.

Parliamo di lei. Perchè reputa di essere la persona giusta per diventare il prossimo Sindaco di Vimercate?

Sala: “Prima di reputarmi io la persona giusta, devono farlo gli elettori. Prima ancora lo hanno fatto le liste (civiche e partiti) che mi hanno sollecitato a questo impegno. Come ho sempre detto in questi mesi, la mia missione, qualora dovessi vincere, è preparare una nuova generazione di giovani (ed anche meno giovani) a saper gestire una amministrazione locale e a saper cogliere il bello ed il sano della Politica. Per il mio Comune e per la mia Città metto a disposizione tutta la mia storia e la mia professionalità: da chierichetto, organista, catechista in oratorio, a consigliere pastorale della mia parrocchia per 8 anni, ad amministratore con 7 anni di consiglio comunale nella DC, un periodo da vicesindaco, 12 anni da presidente del Parco del Molgora; inoltre da presidente per 14 anni di associazioni imprenditoriali in Brianza, in Lombardia e nella giunta di Presidenza nazionale di PMI Italia. Tutta questa mia esperienza è a disposizione della mia Città, insieme alle competenze dei miei amici di impegno e soprattutto della prossima Giunta. Per la Giunta ho già l’adesione della dottoressa Emanuela Giaretta, vimercatese, Direttore Generale del Bilancio, Finanza e Programmazione della Regione Lombardia: una competenza di livello nazionale, una delle competenze che porterò con me”.

Cereda: “Io credo che per la nostra generazione sia giunta l’ora di fare un passo avanti e prendersi il carico di un pezzo di responsabilità nella costruzione del nostro paese e della nostra società. C’è bisogno di energie nuove e di una nuova visione che sia al passo con il futuro che ci attende e che dobbiamo costruire. Questo vale come ragionamento generale ma ovviamente anche a Vimercate. Inoltre, amministrare un Comune non è un compito che si può svolgere in solitaria, non esiste l’uomo per tutte le stagioni che arriva e ha in tasca le soluzioni per tutti i problemi. Amministrare è un compito collettivo, ci vuole una squadra forte, coesa, che coniughi esperienza, competenze e visione futura. E da questo punto di vista a Vimercate nessuno può vantare più risorse di quante ne abbia il centrosinistra”.

La prima cosa che farebbe da primo cittadino qual è?

Cereda: “Ci sono due incontri che in questo momento è prioritario calendarizzare il prima possibile: quello con Progroup per parlare del futuro dell’area ex-IBM, e quello con i Sindaci del territorio per affrontare prima possibile il tema della Pedemontana e capire quale strategie possono essere messe in campo”.

Sala: “Bisogna far partire la grande operazione dell’area ex ospedale che da 13 anni non riesce a decollare, operazione che nel percorso di realizzazione di almeno 5-7 anni troverà spazio per le migliorie necessarie a favore della Città e nell’interesse pubblico. In parallelo serve una grande attenzione durante i mesi di progettazione esecutiva della tratta della Pedemontana, per mitigarne ulteriormente gli aspetti ambientali già approvati dal ministero dell’Ambiente e per ottenere il massimo possibile con le opere di compensazione. La Pedemontana verrà fatta. Il nostro dovere è che da problema si possa trasformare in opportunità: oltre a quelle che ho citato, ad esempio la realizzazione di ciclovie e di percorsi protetti dal traffico, inoltre finalmente la riduzione del traffico sulle vie interne della città a partire dalla circonvallazione di Ruginello, fino a via Duca degli Abruzzi, Principato, Porta, Rota ed in altre zone della città, per finire collegamenti rapidi con l’aeroporto di Malpensa, con le zone alte della Brianza e dei laghi ed un aumento di valore degli immobili a Vimercate”.

Cereda, parliamo del suo sfidante in questo ballottaggio. Cosa ammira del candidato Sala?

“Umanamente non lo conosco bene, per cui non saprei dare una opinione personale. Mi è sembrato però un uomo pacato, e questa è una qualità. E poi accettare di rimettersi in gioco dopo così tanti anni fuori dal mondo della politica amministrativa è sicuramente sinonimo di passione”.

Sala e per lei? Cosa ammira del candidato Cereda?

“Non conosco Cereda, non ho mai avuto prima d’ora la possibilità di bere un caffè con lui o pranzare insieme o fare un viaggio in auto. Non ho avuto possibilità di incrociarlo per questioni professionali. Quindi a parte qualche fugace incontro durante la campagna elettorale e gli incontri nel confronto tra candidati sindaco, non posso esprimere giudizi. È giovane, non ha esperienza, è simpatico: non lo conosco, come non lo conosce la città. Sicuramente non ha esperienza per il ruolo. Ha un vantaggio: è giovane. Ha uno svantaggio: è giovane. Posso solo augurargli soddisfazioni per il suo percorso politico in futuro”.

Cereda, se perdesse questa competizione e Sala diventasse il Sindaco quale consiglio si sentirebbe di dargli?

“Lo stesso consiglio che darei a me stesso: cercare di restare sempre ben connesso con la città e le sue esigenze attraverso l’ascolto e il dialogo. Inoltre, mi piacerebbe che la prossima amministrazione possa segnare l’apertura di un nuovo capitolo nei rapporti fra maggioranza e minoranze, con una conflittualità non esasperata e più rispetto e collaborazione reciproca”.

Sala, se invece lei perdesse questa competizione e Cereda diventasse il Sindaco quale consiglio si sentirebbe di dargli?

“Non mi permetto di dargli consigli, perché sembra che di consiglieri ne abbia già abbastanza, essendo uomo di partito ed avendo continuamente dichiarato che la sua inesperienza sarà supportata dalla squadra”.

A entrambi: domani inizia il silenzio elettorale. Vi chiediamo un ultimo invito al voto.

Sala: “Votatemi perché Vimercate, dopo molti anni, ha bisogno di ritornare al Centro del Vimercatese. Vimercate ha tutte le qualità per tornare ad essere attrattiva, ad essere rianimata nei suoi centri storici, ad essere il luogo del lavoro e del benessere della persona e dell’ambiente. Io e la mia squadra, i miei consiglieri ed i cittadini che ci stanno dando supporto abbiamo tutte le qualità per gestire al meglio il Comune e dare luoghi fisici e di incontro ai cittadini, alle associazioni; risposte alle esigenze di sport, cultura, commercio, turismo, lavoro, economia, ambiente, futuro. Con grande competenza, serietà, capacità, passione. Vimercate al Centro del mio impegno: per una città moderna, plurale, accogliente, amica”.

Cereda: “In questi ultimi giorni e settimane ho davvero sentito tutta l’energia e il supporto di un movimento collettivo che stava crescendo in città. Si percepisce un clima nuovo, una voglia di immaginare e costruire il futuro di Vimercate: per farlo però è necessario ancora un piccolo sforzo e andare tutti a votare il 17 e 18 ottobre al ballottaggio: venite a votare, partecipate e scegliete. Vimercate è di fronte a un bivio fra chi guarda al futuro della città e chi invece al proprio passato. Nei prossimi anni, anche grazie ai fondi del Recovery Fund si apriranno importanti occasioni di investimento che sarà fondamentale non perdere per progettare la città di domani. Una città più verde grazie alla riapertura della parte di parco Sottocasa attualmente chiusa, a un’opera di riforestazione urbana, alla tutela e valorizzazione del nostro paesaggio agricolo, che vada verso “rifiuti zero” e che investa nella rigenerazione urbana. Una Vimercate che punti su forme di mobilità sostenibili, come la ciclabilità e la metropolitana e non su opere dannose e inquinanti come Pedemontana. Una città vivibile, a misura di tutti, dai bambini agli anziani, e che faccia dell’inclusione e dell’integrazione non solo teoria, ma anche pratica quotidiana; che punti su nuovi impianti sportivi e sulla diffusione della cultura del movimento. Una città che metta al centro delle proprie politiche di sviluppo economico i temi dell’innovazione e della green economy. Ci sarebbero tantissimi altri temi da citare ma quello che più conta, in fondo, è imboccare tutti insieme, come comunità, la strada che porta verso il futuro della nostra bellissima città”.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter